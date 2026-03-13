Orpesa abre todas las playas a las mascotas en temporada baja y retira la etiqueta de nudista en Torre Bellver

El Ayuntamiento de Orpesa ha decidido retirar de la ordenanza municipal la catalogación específica de playa nudista en el tramo de Torre Bellver, una consideración que se introdujo durante la anterior legislatura al definir este espacio como playa con tradición nudista. La modificación normativa no prohíbe esta práctica, pero elimina su designación oficial y la señalización prevista en la normativa anterior.

La concejala de Playas, Isabel Moya, explicó que el consistorio no pretende impedir el nudismo, sino evitar que se señale una playa concreta para esta práctica. “No estamos en contra en absoluto del nudismo, y, de hecho, no está prohibido, pero no queremos señalar ninguna playa en concreto para hacerlo”, indicó.

Según detalló la edila, todas las playas permiten un uso compatible entre bañistas con y sin ropa. “Todas las playas son compatibles con el nudismo y el uso textil”, añadió.

La normativa aprobada en la anterior legislatura había catalogado este tramo del litoral como playa con tradición nudista e incluía la previsión de colocar cartelería para señalizar ese uso, aunque esos carteles nunca llegaron a instalarse, según Moya.

Tras aquella regulación, el Ayuntamiento recibió incluso un escrito de la Asociación Naturista Valenciana (ANVA) solicitando que se colocara la señalización prevista. Sin embargo, el equipo de gobierno ha optado ahora por eliminar esa referencia de la ordenanza. Según explicó Moya, en un entorno natural como Torre Bellver no tiene sentido llenar el paisaje de carteles, aunque la práctica del nudismo podrá seguir realizándose en la zona, donde existe tradición.

La Renegà deja de figurar como playa canina

La modificación de la ordenanza también elimina la denominación de playa canina en La Renegà. La concejala explicó que la orografía de este enclave, formado por calas rocosas, no reúne las condiciones adecuadas para albergar una playa destinada a perros.

Además, el espacio no dispone de servicios habituales en este tipo de playas, como zonas de sombra, fuentes de agua y papeleras específicas. Tampoco cuenta con servicio de recogida de residuos al tratarse de un paraje natural.

Según indicó Moya, mantener esa denominación generaba confusión entre los usuarios, que acudían pensando que se trataba de una playa habilitada para mascotas cuando en realidad no contaba con los servicios necesarios.

Mascotas permitidas en temporada baja

La modificación no afecta al acceso de animales al litoral durante la temporada baja, una medida que ya se aplica desde el pasado año. De este modo, consolidan que las mascotas puedan acceder a todas las playas del municipio entre el 1 de noviembre y el 1 de marzo, periodo en el que la presión turística es menor.

Las playas accesibles entran en la ordenanza

Por último, la actualización normativa incorpora por primera vez en la ordenanza la existencia de playas con zonas accesibles en el municipio. Actualmente, las playas de Les Amplàries, Morro de Gos y la Concha cuentan con puntos adaptados destinados a facilitar el baño a personas con movilidad reducida.

Estos espacios ya estaban operativos y señalizados mediante cartelería, pero no figuraban expresamente en la regulación municipal, por lo que ahora pasan a integrarse dentro de la normativa que regula los usos del litoral de Orpesa.

Otros asuntos del pleno

El pleno también aprobó la prórroga por un año del contrato del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos, así como de limpieza viaria y de playas, con el fin de garantizar la continuidad de estos servicios municipales.

Además, la corporación respaldó por unanimidad la solicitud a la Generalitat Valenciana de la Cruz al Mérito Policial para cuatro agentes de la Policía Local, en reconocimiento a actuaciones destacadas en el ejercicio de sus funciones, y dio luz verde también a una propuesta de Compromís para regular el uso de los patinetes eléctricos en la vía pública.

En cuanto a las iniciativas políticas, el pleno aprobó mociones del Partido Popular relacionadas con el apoyo a los autónomos y la financiación autonómica. Por el contrario, no prosperó la propuesta del PSPV para solicitar a la Conselleria de Sanitat la apertura de un consultorio médico fuera de la temporada estival.