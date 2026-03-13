Más vigilancia para las playas de Almassora: el socorrismo empezará antes y acabará más tarde

El Ayuntamiento de Almassora ha sacado a licitación el servicio de salvamento y socorrismo, así como el balizamiento de las playas con el objetivo de reforzar la seguridad de los bañistas y mejorar la calidad del servicio durante la temporada estival, ampliando el servicio más días, desde principios del mes de junio, así como el horario del mismo, que finalizará a las 20.00 horas, una hora más tarde que hasta ahora, cuando concluía a las 19.00.

El contrato se divide en dos lotes: uno destinado al servicio de salvamento y socorrismo y otro al servicio de balizamiento, con un presupuesto anual base de licitación total de 148.776,23 euros, IVA incluido. En concreto, el lote principal de salvamento y socorrismo cuenta con un presupuesto de 137.420,67 euros, mientras que el servicio de balizamiento asciende a 11.355,56.

La concejala de Playas y Turismo, Silvana Rovira, ha señalado que el nuevo pliego “pone el foco en la calidad del servicio y en la prevención, porque hablamos de un servicio esencial vinculado directamente con la seguridad de las personas, por eso, hemos incrementado los días de vigilancia, dado que hemos detectado que la gente va ahora antes a disfrutar de la playa”.

Duración del contrato

La duración del contrato será de un año, comprendiendo el siguiente periodo estival del 5 de junio al 13 de septiembre ambos inclusive y prorrogable por otro año más, comprendiendo las siguientes fechas, del 4 de junio al 12 de septiembre de 2027 ambos inclusive.

“Hemos incorporado criterios que valoran especialmente la formación del personal, la preparación física de los socorristas y las campañas de concienciación para prevenir accidentes en la playa”, ha explicado Rovira.

Entre las principales novedades del contrato destacan los planes de comunicación y difusión para prevenir ahogamientos y accidentes, así como la realización de pruebas físicas para el personal, programas de formación específica para los socorristas y la implantación de protocolos claros de atención a los bañistas y actuación en situaciones de riesgo.

Además, el pliego también contempla mejoras en el servicio durante eventos especiales, como el refuerzo del dispositivo de socorrismo en la noche de San Juan o durante la travesía a nado, así como la realización de simulacros adicionales de rescate para mejorar la preparación del equipo. “Queremos un servicio cada vez más profesionalizado, con más herramientas de prevención y con capacidad de respuesta rápida ante cualquier emergencia en nuestras playas”, ha explicado la concejala.

El contrato también incluye la instalación y mantenimiento del sistema de balizamiento, con boyas que delimitan las zonas de baño para mejorar la seguridad y ordenar los usos del litoral.