Xilxes supera el escollo ambiental para ampliar sus espigones tres años y medio después

Tres años y medio después de que el Gobierno moviera ficha para proteger el litoral de Xilxes y publicara en julio de 2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el proyecto para reforzar sus defensas ante los temporales marítimos, el Ejecutivo central ha anunciado este viernes por sorpresa que ha dado luz verde ambiental a la tan reivindicada iniciativa.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha emitido una resolución favorable dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este proyecto, con el objetivo de estabilizar el tramo de costa sur del término municipal de Xilxes.

Como publicó este diario, la inversión estimada ronda los 3,8 millones de euros y está enmarcada dentro de la Estrategia para la Protección de la Costa Sur de Castellón, uno de los documentos de desarrollo del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española. La resolución favorable, con fecha de este 10 de marzo, aún debe publicarse en el BOE durante los próximos días.

¿En qué consistirán las obras?

Según detallan fuentes gubernamentales, la intervención se centrará en el tramo de costa frente a la zona urbana del municipio. Se trata de un tramo que está configurado en tres celdas delimitadas por espigones: la primera en la playa del Cerezo, de 385 metros de longitud; una segunda de 250 en el mismo arenal y una tercera celda, de 370 metros, en el Cámping Mediterráneo.

El principal objetivo del proyecto es "dar una solución a la erosión que afecta a la zona, estabilizándola frente a los procesos erosivos y regresivos y reduciendo su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático", recalcan.

Para ello, los trabajos contemplan la adecuación de las estructuras costeras y la regeneración de las playas con el fin de ampliar su ancho de berma y favorecer su uso lúdico y recreativo. La solución combina "actuaciones rígidas, mediante la prolongación de los espigones, con actuaciones blandas consistentes en la regeneración de las playas y la formación de un cordón dunar", precisan desde el Ejecutivo.

75.000 m³ de material granular

Además, Costas prevé aportar unos 75.000 metros cúbicos de material granular (55.000 m³ de grava y 20.000 m³ de arena) y modelar dunas en el interior de la playa, a partir de unos 2.000 m³ de arenas procedentes de la propia zona costera.

El propósito de estas aportaciones de material es lograr una ampliación de la anchura de la playa de unos 40 metros. El plazo de ejecución previsto para las obras es de nueve meses, una vez adjudicados.

Condicionantes ambientales

Tras el proceso de evaluación ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha formulado la declaración favorable y establecido una serie de condicionantes ambientales, medidas preventivas, correctoras y compensatorias en las que debe desarrollarse el proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. El proyecto inicial deberá ahora adaptarse a las medidas establecidas para su posterior licitación y ejecución.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, reivindica que se trata de una "importante actuación" con la que ampliarán los espigones ejecutados en los años 90 y conseguirán ensanchar la playa. "Un proyecto que busca proteger este tramo de costa frente a temporales y que, al mismo tiempo, reduce las afecciones ambientales y paisajísticas, permitiendo ampliar la anchura de la playa y actuar ante la erosión", ha indicado.

Intervención paralela

Esta obra se sumará a otra intervención que Costas está acometiendo en Xilxes y que corresponden a la adaptación de la fachada marítima del entorno de la playa del Cerezo. Estas labores, valoradas en 660.000 euros, permitirán la transformación del aparcamiento, de 2.280 m², en una plaza pública de uso peatonal, que el Ayuntamiento denominará plaza Hermes Puerta del Mediterráneo. La intención, si no surgen mayores contratiempos, era que los trabajos estén finalizados para Semana Santa.