Almassora celebrará el 21 de marzo la 27ª representación de su Pasión

Almassora volverá a acoger el próximo sábado 21 de marzo la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que este año alcanza su vigesimoséptima edición. La escenificación, organizada por Lluïsos Almassora, contará con la participación de cerca de 80 actores y colaboradores, que recrearán diferentes escenas de la vida de Jesús en distintos puntos del casco histórico.

El concejal de Cultura, Vicente Blay Casino; y el representante de Lluïsos Almassora, Jorge Mundina, han presentado la representación sacra. / Mediterráneo

La representación comenzará a las 20.00 horas en la plaza de la Iglesia y se desarrollará de forma itinerante por la calle Sagrario, l'Hort del Cura, la calle San Vicente y la plaza Mayor, donde concluirá el acto. Este formato, en valenciano, permite al público seguir las diferentes escenas que recrean algunos de los momentos más significativos de la Pasión.

Valor cultural y social

El concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, junto al representante de Lluïsos Almassora, Jorge Mundina, ha destacado el valor cultural y social de esta iniciativa que se ha consolidado con el paso de los años como una de las citas destacadas que se erige como antesala de la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Casino ha puesto en valor el trabajo de las personas que hacen posible esta representación cada año, subrayando el esfuerzo de los actores y voluntarios que participan en la puesta en escena.

La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo se ha convertido en una tradición en Almassora y cada edición reúne a numerosos vecinos y visitantes que siguen con atención las diferentes escenas que recrean uno de los episodios más significativos de la tradición cristiana.