La Bodeguilla de 'Mediterráneo' llega a las Fallas de Burriana

El ambiente festivo inunda Burriana de la mano de unas de las celebraciones más esperadas por la población, las Fallas, unos festejos que conjugan tradición y renovación. Mediterráneo, siempre implicado en todo aquello que acontece en la provincia, se suma a las celebraciones a través de su conocida Bodeguilla.

La cita social del diario, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burriana, British School of Vila-real y la colaboración de Casino Social Bar, es el 16 de marzo, de 12.00 a 14.30 h, en el Casino Social Bar (ubicado en la calle El Barranquet, 12).

En este espacio se dan cita representantes del ámbito fallero, figuras políticas, empresarios, autoridades de la provincia y de la Comunitat Valenciana, para disfrutar de un tiempo de conversación y gastronomía en un ambiente distendido y festivo.

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