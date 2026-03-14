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La Bodeguilla de 'Mediterráneo' llega a las Fallas de Burriana

La cita es el 16 de marzo, de 12.00 a 14.30 horas, en el Casino Social Bar

Representantes de la política, la fiesta y la sociedad de Burriana se dan cita en la Bodeguilla.

Representantes de la política, la fiesta y la sociedad de Burriana se dan cita en la Bodeguilla. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Burriana

El ambiente festivo inunda Burriana de la mano de unas de las celebraciones más esperadas por la población, las Fallas, unos festejos que conjugan tradición y renovación. Mediterráneo, siempre implicado en todo aquello que acontece en la provincia, se suma a las celebraciones a través de su conocida Bodeguilla.

La cita social del diario, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Burriana, British School of Vila-real y la colaboración de Casino Social Bar, es el 16 de marzo, de 12.00 a 14.30 h, en el Casino Social Bar (ubicado en la calle El Barranquet, 12).

En este espacio se dan cita representantes del ámbito fallero, figuras políticas, empresarios, autoridades de la provincia y de la Comunitat Valenciana, para disfrutar de un tiempo de conversación y gastronomía en un ambiente distendido y festivo.

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