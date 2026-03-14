Un cámping de lujo con 19 alojamientos, piscina y vistas al río busca abrirse paso en un pueblo de Castellón

El turismo de naturaleza sigue ganando terreno en la provincia de Castellón, donde en los últimos años se multiplican los proyectos vinculados a alojamientos singulares, experiencias al aire libre y escapadas en entornos rurales, dirigidos sobre todo a personas que buscan una conexión con el medio ambiente y huir de los núcleos agobiantes.

El último ejemplo llega desde Jérica, donde proyectan un complejo hotelero de tipo glamping con 19 alojamientos, piscina y vistas al río Palancia en pleno paraje de San Antón.

El promotor de esta iniciativa es la empresa Villa Soñada SL, que solicita la declaración de interés comunitario (DIC) para hacer realidad el proyecto denominado Mirador Mudayra. La actuación plantea un establecimiento de baja densidad, integrado en el entorno natural, sobre una superficie conjunta de 34.492 m² repartidos en varias parcelas.

La propuesta prevé 17 módulos habitacionales desmontables de madera, más dos viviendas de dos habitaciones ya existentes que se incorporarían al conjunto tras su rehabilitación. El complejo se completaría con recepción, office común-restaurante, almacén, salón de eventos, terraza, piscina, aparcamiento y zonas de reunión, con categoría prevista de hotel-residencia de tres estrellas.

Los alojamientos, de 38,75 metros cuadrados en el caso de los módulos tipo, se distribuirían de forma disgregada sobre la parcela, conectados por caminos peatonales y sin cocinas en el interior, con la idea de reforzar el carácter de estancia temporal y minimizar residuos e impacto sobre el terreno.

Entre las estancias previstas destaca un salón de eventos de 815 m², además de una piscina de 375,36 m² y un aparcamiento de 775 m².

Uno de los aspectos que subraya el proyecto urbanístico es precisamente su integración paisajística. La iniciativa plantea retirar elementos degradados y vallados de una actividad anterior, rehabilitar construcciones ya existentes y mantener la mayor parte del terreno en su estado natural. La intención es que los nuevos alojamientos se apoyarán sobre sistemas ligeros y reversibles, con una intervención mínima sobre el suelo y con materiales como la madera y el corcho natural.

Ubicación

La ubicación escogida se sitúa entre Jérica, Viver y Benafer, con acceso desde la CV-195 y conexión próxima con la A-23, en un entorno desde el que se busca aprovechar las vistas sobre el valle del río Palancia y la cercanía a recursos naturales y patrimoniales del Alto Palancia. La documentación del proyecto defiende, además, que el emplazamiento no presenta afección por riesgo relevante de inundación, no invade espacios Red Natura 2000 y respeta las vías pecuarias próximas, entre ellas la Colada de San Antón.

Inversión de un millón de euros

En el plano económico, la inversión prevista es de 1.048.931,25 euros y los promotores defienden que la actividad generaría empleo significativo, ya que estiman hasta 15 puestos de trabajo fijos y otros cinco temporales en temporada alta, vinculados a limpieza, jardinería, recepción, seguridad y montaje, entre otros servicios. La propuesta solicita una vigencia de 30 años, el plazo máximo previsto por la normativa.