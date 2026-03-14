Onda abre una ventana a su historia cerámica con una exposición de azulejos del siglo XIX en el Raval

El Ayuntamiento de Onda ha colocado en el Raval de Sant Josep una nueva instalación expositiva que acerca al espacio público una muestra representativa de la cerámica histórica del municipio. A través de ocho paneles instalados en la conocida pecera de este enclave céntrico, vecinos y visitantes pueden descubrir una selección de azulejos del siglo XIX procedentes de los fondos del Museo del Azulejo Manolo Safont.

La exposición presenta distintos modelos cerámicos producidos en Onda durante el siglo XIX, una época en la que la localidad se consolidó como uno de los principales centros de producción de cerámica de aplicación arquitectónica en la Comunitat Valenciana.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, destacado que la iniciativa busca acercar el patrimonio cerámico a la calle. / Mediterráneo

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que esta iniciativa busca “acercar nuestro patrimonio cerámico a la calle y convertir espacios cotidianos en pequeños escaparates de la historia de Onda”. En este sentido, ha subrayado: “El Museo del Azulejo Manolo Safont custodia un legado extraordinario que explica quiénes somos y de dónde venimos, y acciones como esta permiten abrir una pequeña ventana a ese gran expositor de nuestra identidad cerámica”.

Muestra urbana

La instalación está compuesta por ocho paneles que reproducen distintos diseños cerámicos del siglo XIX conservados en el museo ondense. Entre ellos se pueden observar composiciones ornamentales, motivos florales, elementos geométricos y diseños de carácter ecléctico que reflejan la diversidad estética y técnica de la producción azulejera de la época.

“El Museo del Azulejo Manolo Safont custodia un legado extraordinario que explica quiénes somos y de dónde venimos, y acciones como esta permiten abrir una pequeña ventana a ese gran expositor de nuestra identidad cerámica” Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

Estas piezas permiten apreciar cómo la cerámica se convirtió en un elemento fundamental de la arquitectura y la decoración en el siglo XIX, al tiempo que evidencian el papel protagonista que desempeñó Onda dentro del desarrollo de esta industria en el territorio valenciano.

La exposición incluye además información contextual sobre el origen de estos azulejos y sobre la importancia histórica de las numerosas fábricas que operaron en la ciudad durante ese periodo, responsables de una amplia variedad de modelos que hoy forman parte de los fondos museísticos.

Una invitación a descubrir el museo

La instalación del Raval funciona también como una puerta de entrada al Museo del Azulejo Manolo Safont, invitando a vecinos y visitantes a profundizar en la historia cerámica de la ciudad. A través de un código QR incorporado en la exposición, los viandantes pueden acceder a más información sobre las colecciones del museo y conocer en detalle la evolución de esta tradición industrial y artística que ha marcado el desarrollo de Onda.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento continúa impulsando acciones para difundir el patrimonio cultural local y reforzar la identidad cerámica del municipio, acercando la historia de la ciudad a los espacios urbanos y favoreciendo que la cultura forme parte del día a día de la ciudadanía.