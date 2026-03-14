La ruptura del pacto municipal entre PP y Vox concentrará los 'dardos' de la crítica en las fallas de Burriana

Las Fallas de Burriana volverán a desplegar este 2026 uno de sus rasgos más característicos: la crítica satírica a la actualidad. Tras meses de trabajo en los talleres y en los casales, los monumentos que podrán verse en las calles a partir del próximo lunes, después de una intensa noche de montaje, no solo mostrarán el ingenio de los artistas falleros, sino también la mirada mordaz de las comisiones sobre todo aquello que ha marcado el último año en la ciudad.

El Fallero, publicación donde, entre otros datos, se recoge el sentido de cada monumento, permite ya entrever por dónde irán los dardos de este año. La política municipal vuelve a ocupar buena parte de las críticas. El convulso panorama en el Ayuntamiento, especialmente tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox y los movimientos que se han producido posteriormente en el consistorio, aparece reflejado de forma recurrente en los textos satíricos.

Alcalde, concejales y decisiones municipales se convierten en personajes de historias que van desde mundos fantásticos hasta películas, dioses mitológicos o emperadores orientales.

También aparecen referencias a la gestión municipal y al proyecto por antonomasia que no termina de arrancar: el PAI Sant Gregori. Una crítica recurrente que las comisiones transforman en humor mediante metáforas sobre promesas que se alargan en el tiempo o gobernantes que multiplican palabras mientras las soluciones tardan en llegar.

De la naranja al Arenal Sound

La actualidad social y económica tampoco queda al margen. Algunos monumentos apuntan a las dificultades de muchas familias para llegar a final de mes o a los cambios que vive la economía local, con referencias al comercio, a la agricultura o a los efectos del turismo masivo con el polémico festival Arenal Sound. Todo ello tratado con el tono irónico y desenfadado que caracteriza la crítica fallera.

Alcalde, concejales y decisiones municipales se convertirán en protagonistas de las críticas. / Isabel Calpe

Las propias Fallas, como no podía ser de otra manera, también se convierten en objeto de sátira. Los versos incluidos en las críticas dejan entrever guiños a la organización de la fiesta, a las tensiones internas entre comisiones, a la competición por los premios o a los debates que surgen cada año en torno a decisiones de la Junta Local Fallera o la Federació de Falles. Incluso cuestiones más cotidianas, como las carpas o las molestias que generan algunos actos, aparecen reflejadas con humor en los monumentos.

Todo ello demuestra que las Fallas siguen siendo mucho más que una fiesta. Cuando los monumentos queden finalmente plantados en las calles, los visitantes podrán descubrir cada uno de esos guiños escondidos entre ninots y versos. Y, como marca la tradición, todas esas críticas acabarán consumiéndose en el fuego de la cremà, cerrando así un ciclo antes de empezar de nuevo.