Un segundo premio de la Lotería Nacional cae en les Alqueries

La localidad de les Alqueries está de suerte este sábado o, al menos, algún vecino, vecina o visitante que compró un décimo, expedido en máquina, en el estanco del municipio, ubicado en la calle Jaime Chicharro, frente al casino de la Caixa Rural.

El afortunado o afortunada se embolsará la nada despreciable cantidad de 12.000 euros, por ser el dueño de un décimo del número 29.203, que ha sido el agraciado con el el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado.

Otros municipios en los que también se ha vendido el mismo número son El Campello, Pola de Laviana, Córdoba, Manacor, Madrid, Burgo de Osma, Toledo, Yuncos, Alfarrasí y Gandia.

La reacción de la gerente

En declaraciones a Mediterráneo, la gerente del estanco de les Alqueries, Inma Ventura, ha hecho pública su alegría por haber dado este premio. "Cuando lo he visto en Instagram me he quedado de piedra y, la verdad, que estoy muy contenta porque, por fin, hemos dado una buena alegría a alguien". Y es que, la última vez que Ventura repartió suerte fue en la Navidad del 2022, cuando vendió un quinto premio.

Con todo, la noticia ha corrido como la pólvora en el municipio de les Alqueries, básicamente por la relación social que une a los algo más de 4.500 habitantes con que cuenta esta localidad de la Plana Baixa.