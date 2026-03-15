Almassora acogerá el I Herstory Fest, un festival juvenil de arte urbano y referentes femeninos

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Unidad de Igualdad, organiza el I Herstory Fest, un festival juvenil de arte urbano que se celebrará del 7 al 10 de abril y que está dirigido a jóvenes de entre 10 y 16 años. La iniciativa combina murales, talleres creativos y la difusión de referentes femeninos con el objetivo de acercar la cultura, la igualdad y la creatividad al público joven.

Durante esos días, reconocidas artistas del ámbito del arte urbano como Barbiturikills, Julieta XLF e Iris Serrano realizarán murales en distintos espacios del municipio, entre ellos el Skate Park de la playa, Darremur Orgànic y el CEIP Santa Quitèria.

La concejala de Igualdad de Almassora, Eugenia Martinavarro, muestra el cartel anunciador de la iniciativa. / Mediterráneo

Las obras estarán dedicadas a mujeres que han dejado huella en diferentes ámbitos, como la soprano almassorina Hermínia Gómez Serra, la oceanógrafa y defensora de los océanos Sylvia Alice Earle, así como diversas activistas internacionales comprometidas con la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

De forma paralela, los jóvenes participantes podrán tomar parte en talleres participativos junto a las artistas, donde conocerán de primera mano el proceso creativo de los murales y reflexionarán sobre estas figuras femeninas a través del arte.

Fomento de la participación

La concejala responsable de la Unidad de Igualdad, Eugenia Martinavarro, ha destacado que esta iniciativa busca visibilizar referentes femeninos, fomentar la participación juvenil y convertir el espacio público en un lugar de aprendizaje, cultura y expresión artística.

Las inscripciones para participar en los talleres se abrieron el pasado 6 de marzo en la página web municipal y las plazas son limitadas. El enlace para inscribirse es el siguiente: https://pelcv.gva.es/inscripciones-backoffice/frontal/publico/L012009-00000000/convocatorias/