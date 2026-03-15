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Almassora acogerá el I Herstory Fest, un festival juvenil de arte urbano y referentes femeninos

La iniciativa, que se celebrará del 7 al 10 de abril, ofrecerá talleres y murales participativos dirigidos a jóvenes de entre 10 y 16 años

Reconocidas artistas urbanas participarán en el festival juvenil de Almassora, fundamentsdo en referentes femeninos.

Reconocidas artistas urbanas participarán en el festival juvenil de Almassora, fundamentsdo en referentes femeninos. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Unidad de Igualdad, organiza el I Herstory Fest, un festival juvenil de arte urbano que se celebrará del 7 al 10 de abril y que está dirigido a jóvenes de entre 10 y 16 años. La iniciativa combina murales, talleres creativos y la difusión de referentes femeninos con el objetivo de acercar la cultura, la igualdad y la creatividad al público joven.

Durante esos días, reconocidas artistas del ámbito del arte urbano como Barbiturikills, Julieta XLF e Iris Serrano realizarán murales en distintos espacios del municipio, entre ellos el Skate Park de la playa, Darremur Orgànic y el CEIP Santa Quitèria.

La concejala de Igualdad de Almassora, Eugenia Martinavarro, muestra el cartel anunciador de la iniciativa.

La concejala de Igualdad de Almassora, Eugenia Martinavarro, muestra el cartel anunciador de la iniciativa. / Mediterráneo

Las obras estarán dedicadas a mujeres que han dejado huella en diferentes ámbitos, como la soprano almassorina Hermínia Gómez Serra, la oceanógrafa y defensora de los océanos Sylvia Alice Earle, así como diversas activistas internacionales comprometidas con la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

De forma paralela, los jóvenes participantes podrán tomar parte en talleres participativos junto a las artistas, donde conocerán de primera mano el proceso creativo de los murales y reflexionarán sobre estas figuras femeninas a través del arte.

Fomento de la participación

La concejala responsable de la Unidad de Igualdad, Eugenia Martinavarro, ha destacado que esta iniciativa busca visibilizar referentes femeninos, fomentar la participación juvenil y convertir el espacio público en un lugar de aprendizaje, cultura y expresión artística.

Noticias relacionadas y más

Las inscripciones para participar en los talleres se abrieron el pasado 6 de marzo en la página web municipal y las plazas son limitadas. El enlace para inscribirse es el siguiente: https://pelcv.gva.es/inscripciones-backoffice/frontal/publico/L012009-00000000/convocatorias/

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