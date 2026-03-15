Un conflicto vecinal por la retirada de unas tejas en Torreblanca acaba en los tribunales

Lo que empezó como un roce más de comunidad (una obra en el alero del edificio para cambiar unas tejas rotas) ha terminado en los tribunales. La disputa, que fue creciendo entre reproches y peticiones de explicaciones, ha acabado en una denuncia por una parte de los vecinos y en un conflicto ya no solo vecinal, sino también judicial.

Un grupo de propietarios del edificio Duque I, ubicado en la calle Joanot Martorell de Torreblanca, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Castelló por la retirada de las tejas del alero del inmueble, una actuación que, según sostienen, se habría ejecutado de forma diferente a la aprobada por la comunidad.

Los afectados explican que en una junta se acordó reparar y sustituir las tejas rotas de la parte del techumbre que sobresale de la fachada, pero lamentan que la administradora de la finca y otros vecinos "decidieron por su cuenta que había que retirar todas las tejas", según relatan, "contraviniendo el acuerdo original aprobado en junta".

Foto del alero con tejas antes de la obra. Los vecinos creen que el daño en concreto de esa fila era "perfectamente subsanable". / Mediterráneo

Los residentes denunciantes sostienen que el constructor fue elegido por la administradora "sin dar opción a que se presentasen más presupuestos" y argumentan que la empresa que acometió las obras les dijo, cuando ya habían empezado los trabajos, que "no sabía dónde encontrar las tejas y que entonces había que quitarlas todas".

Antes de acudir al juzgado, los vecinos enviaron un burofax solicitando por escrito una explicación detallada del cambio de actuación, la licencia de obras y el supuesto informe técnico que, según la denuncia, se hizo mención verbalmente para justificar la intervención.

Sin embargo, aseguran que no recibieron respuesta a ese requerimiento, por lo que finalmente elevaron los hechos a los tribunales, ante un posible delito de administración desleal y una presunta sustracción o destrucción del material retirado.

Daño patrimonial

A nivel económico, los perjudicados estiman un daño patrimonial de entre 30.000 y 45.000 euros, al contemplar tanto el alcance de la actuación como el coste aproximado de reponer las tejas retiradas o destruidas. Además, solicitan que se aclare el paradero del material y piden conocer quién ordenó retirar las tejas y si existió algún tipo de gratificación o comisión ligada a la adjudicación.

Entre las afecciones que ha supuesto esa retirada de tejas, enumeran que se ha producido como resultado un "cambio estético del edificio, pérdida de sistema para evacuación de aguas, devaluación del inmueble y verse abocados a futuras reparaciones de goteras por la pérdida del sistema de tejas".