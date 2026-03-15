Héctor Gozalbo, pregonero de la Semana Santa de l’Alcora

El sacerdote, periodista y corresponsal de Mediterráneo desde 1997, Héctor Gozalbo, será el pregonero, el próximo 28 de marzo, de la Semana Santa 2026 de l’Alcora, una designación con la que la Junta Central de Cofradías del municipio reconoce la trayectoria y el vínculo con la localidad.

Nacido el 19 de junio de 1979 en Figueroles, Gozalbo es licenciado en Teología por la Universidad Católica San Vicente Ferrer de València y en Comunicación Audiovisual por la Universitat Jaume I. Fue ordenado sacerdote el 10 de septiembre de 2005 en la concatedral de Santa María de Castelló y, desde entonces, ha desarrollado su labor pastoral en la diócesis de Segorbe-Castellón. En la actualidad es párroco de Villahermosa del Río, Castillo de Villamalefa y Llucena, y ejerce responsabilidades en el ámbito de la comunicación diocesana.

En su faceta periodística, además de su trabajo como corresponsal, ha colaborado en espacios de COPE, RNE u Onda Cero, y también en televisión, con participaciones en TVE, Telecinco, Canal 9 y À Punt, entre otros medios. Su perfil divulgativo se completa con conferencias, publicaciones de temática local y trabajos vinculados a la cultura y las tradiciones.

Estructura del discurso

Sobre el pregón, Gozalbo avanza que aún no ha cerrado la estructura, pero sí su enfoque. «Girará en torno a la reflexión, como una meditación personal sobre cómo se vive y se celebra la Semana Santa, combinando testimonio propio, literatura y poesía», afirma.

En un año especial para la capital de l’Alcalatén, marcado por el 50º aniversario de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, el pregonero ha mostrado su agradecimiento: «Me honra tener este privilegio. Me siento también un alcorino más, muy ligado al municipio». Y también expresa su gratitud a la Junta Central y, en particular, al presidente de la hermandad, Sergio Grangel.