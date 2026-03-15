Cuando Moncofa fue municipio fallero... por un año

A inicios de los años cincuenta, en Moncofa se respiraba ilusión, ganas de trabajar y también de celebrar. Los años más difíciles, con la guerra civil y la posguerra de fondo, habían quedado atrás y la población quería nuevos aires. Con ese espíritu surgió la idea de organizar unas fallas que permitieran compaginar esfuerzo diario y fiesta.

En 1950 se empezó a planificar todo para que, un año después, el pueblo celebrara sus primeras Fallas. Los vecinos constituyeron tres comisiones: la del Carrer del Mig (Quatre Cantons), la del Pla y la del Camí la Vall. Cada una se organizó nombrando a sus responsables, buscando artista fallero y, algo fundamental, eligiendo a las falleras. La financiación era clave. Cada familia contribuía con cinco pesetas según su sector.

Con el dinero recaudado se contrataban los artistas y se definían las críticas y sátiras que acompañaban al monumento. Y muchos falleros colaboraban directamente en la elaboración, ensamblaje y pintura de las fallas tras finalizar su jornada laboral.

Imagen de la falla Camí la Vall que se plantó en Moncofa en 1951. / M. Á. SÁNCHEZ

Las celebraciones se organizaron en tres días. El sábado, 17 de marzo, a las 18.00 horas, tuvo lugar la plantà y la cabalgata del Ninot; a las 22.00 horas se celebró un concierto de la Unión Musical de Moncofa y, a las 00.00 horas, hubo disparo de cohetes. El domingo, 18 arrancó con la despertà a las 8.00 horas; a las 11.00 se visitaron las otras fallas; a las 18.00 hubo concierto de la banda y a medianoche se dispararon cohetes y carcasas.

Día grande

El lunes 19, día grande de la fiesta, se inició con despertà y felicitación a los Pepes; a las 10.00 se asistió a misa con ofrenda floral a Sant Josep; a las 12.00 hubo disparo de cohetes; a las 18.00 procesión con las falleras y la comisión en pleno; a las 22.00 concierto y, a las 00.00, la cremà acompañada por una traca final de 1.500 metros.

Este es el monumento que plantó la falla del Carrer del Mig. / M. Á. SÁNCHEZ

La proclamación de la fallera mayor, las damas de honor y las niñas falleritas fue uno de los actos más emotivos y esperados. En la falla del Plà, la fallera mayor fue Conchín Calduch y el presidente Vicente Arnau. En la del Carrer del Mig, la fallera mayor fue Antonieta Safont y el presidente Julio Martí. Y en la del Camí la Vall, la representante mayor fue Dolores Martí y el presidente Vicente Paradís.

Pero, lo que comenzó con entusiasmo se truncó el 11 de septiembre de 1951, cuando una gran riada causó graves daños en los campos y en el pueblo. Se inició entonces un periodo de dificultades económicas que impidió destinar recursos a estas celebraciones. Así, aquellas primeras Fallas de Moncofa pasaron a la historia como el recuerdo de una etapa breve pero intensa. Hoy, 55 años después, hay vecinos y vecinas que aún recuerdan aquel año, pero también hay muchos que desconocen que por, un año, Moncofa forma parte de la historia de localidades falleras.