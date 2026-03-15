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CURIOSA HISTORIA

Cuando Moncofa fue municipio fallero... por un año

La localidad plantó en 1951 sus primeras Fallas, gracias a la ilusión del vecindario: Carrer del Mig, El Pla y Camí la Vall

La alegría duró poco, porque una importante riada y las penurias económicas que ella acarreó pusieron fin a la historia

Esta es la falla del Pla que, como las otras dos, solamente se plantó un año.

Esta es la falla del Pla que, como las otras dos, solamente se plantó un año. / M. Á. SÁNCHEZ

Miguel Ángel Sánchez

Moncofa

A inicios de los años cincuenta, en Moncofa se respiraba ilusión, ganas de trabajar y también de celebrar. Los años más difíciles, con la guerra civil y la posguerra de fondo, habían quedado atrás y la población quería nuevos aires. Con ese espíritu surgió la idea de organizar unas fallas que permitieran compaginar esfuerzo diario y fiesta.

En 1950 se empezó a planificar todo para que, un año después, el pueblo celebrara sus primeras Fallas. Los vecinos constituyeron tres comisiones: la del Carrer del Mig (Quatre Cantons), la del Pla y la del Camí la Vall. Cada una se organizó nombrando a sus responsables, buscando artista fallero y, algo fundamental, eligiendo a las falleras. La financiación era clave. Cada familia contribuía con cinco pesetas según su sector.

Con el dinero recaudado se contrataban los artistas y se definían las críticas y sátiras que acompañaban al monumento. Y muchos falleros colaboraban directamente en la elaboración, ensamblaje y pintura de las fallas tras finalizar su jornada laboral.

Imagen de la falla Camí la Vall que se plantó en Moncofa en 1951.

Imagen de la falla Camí la Vall que se plantó en Moncofa en 1951. / M. Á. SÁNCHEZ

Las celebraciones se organizaron en tres días. El sábado, 17 de marzo, a las 18.00 horas, tuvo lugar la plantà y la cabalgata del Ninot; a las 22.00 horas se celebró un concierto de la Unión Musical de Moncofa y, a las 00.00 horas, hubo disparo de cohetes. El domingo, 18 arrancó con la despertà a las 8.00 horas; a las 11.00 se visitaron las otras fallas; a las 18.00 hubo concierto de la banda y a medianoche se dispararon cohetes y carcasas.

Día grande

El lunes 19, día grande de la fiesta, se inició con despertà y felicitación a los Pepes; a las 10.00 se asistió a misa con ofrenda floral a Sant Josep; a las 12.00 hubo disparo de cohetes; a las 18.00 procesión con las falleras y la comisión en pleno; a las 22.00 concierto y, a las 00.00, la cremà acompañada por una traca final de 1.500 metros.

Este es el monumento que plantó la falla del Carrer del Mig.

Este es el monumento que plantó la falla del Carrer del Mig. / M. Á. SÁNCHEZ

La proclamación de la fallera mayor, las damas de honor y las niñas falleritas fue uno de los actos más emotivos y esperados. En la falla del Plà, la fallera mayor fue Conchín Calduch y el presidente Vicente Arnau. En la del Carrer del Mig, la fallera mayor fue Antonieta Safont y el presidente Julio Martí. Y en la del Camí la Vall, la representante mayor fue Dolores Martí y el presidente Vicente Paradís.

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Pero, lo que comenzó con entusiasmo se truncó el 11 de septiembre de 1951, cuando una gran riada causó graves daños en los campos y en el pueblo. Se inició entonces un periodo de dificultades económicas que impidió destinar recursos a estas celebraciones. Así, aquellas primeras Fallas de Moncofa pasaron a la historia como el recuerdo de una etapa breve pero intensa. Hoy, 55 años después, hay vecinos y vecinas que aún recuerdan aquel año, pero también hay muchos que desconocen que por, un año, Moncofa forma parte de la historia de localidades falleras.

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