Una ofrenda especial por los 30 años de la Junta Local Fallera de la Vall d'Uixó

La ofrenda floral a la Mare de Déu dels Desamparats siempre es un acto cargado de emotividad, aunque este año, en la Vall d’Uixó, ha tenido una connotación especial, porque se conmemoran los treinta años de historia de la Junta Local Fallera, la entidad que agrupa a toda la fiesta de las Fallas en el municipio.

Presidida por las dos falleras mayores del 2026, Irene Camacho Valls y Ariadna Bernal Martínez, acompañadas por una representación de las autoridades municipales, en la comitiva oficial que ha completado este domingo el recorrido entre la Plaça de la Pau y la iglesia dels Desamparats, en la Colonia Segarra, se ha visto a diferentes falleras mayores de la ciudad de estas tres décadas, así como a presidentes de la JLF o sus familiares, ya que algunos han fallecido. Ha habido presencia de diferentes fiestas de barrio, que se han sumado a las nueve comisiones falleras, que este año se enorgullecen de rondar los 1.700 miembros, otro motivo de celebración.

Relevancia del acto

Sobre la relevancia de la ofrenda, Ariadna, fallera mayor infantil, asegura que «soy fallera de nacimiento y he ofrendado desde que tenía un mes con mi falla». Defiende que «es un acto muy emocionante, en el que nos juntamos todas las fallas para demostrar nuestra devoción por la Virgen y para mí es un honor hacerlo como fallera mayor infantil».

Irene Camacho afirma que es «un día muy emocionante. Siempre me he imaginado llegando a los pies de la Mareta como fallera mayor de la Vall. Creo que es un momento único, en el que se sienten muchas emociones, difíciles de explicar solo con palabras».