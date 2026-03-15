Onda conecta su tradición cerámica con la innovación europea a través del proyecto 'Ceramic+'

El Ayuntamiento de Onda ha participado en un nuevo encuentro internacional del proyecto europeo Ceramic+, una iniciativa financiada por el programa Interreg Sudoe que impulsa la creación de ecosistemas de innovación abiertos para los artesanos tradicionales del futuro.

La ciudad ha estado representada por técnicos municipales a través del Museo del Azulejo Manolo Safont, que forma parte del consorcio internacional del proyecto junto a entidades de España, Francia y Portugal. Durante el encuentro, los socios han avanzado en la definición de las principales líneas de trabajo y estrategias conjuntas para integrar la artesanía cerámica tradicional con tecnologías avanzadas y modelos innovadores de producción y transferencia de conocimiento.

En esta línea, el concejal de Proyectos Europeos de Onda, Vicent Bou, ha subrayado: “Formamos parte de un ecosistema internacional que trabaja para reforzar el futuro del sector cerámico, combinando tradición, innovación y sostenibilidad”. En esta línea, ha añadido que participar en proyectos europeos como Ceramic+ “nos permite generar nuevas oportunidades de colaboración y situar a nuestra ciudad en redes de conocimiento vinculadas a uno de los sectores más representativos de nuestro territorio”.

Cooperación entre regiones cerámicas europeas

El proyecto Ceramic+ promueve una estrategia común entre regiones con una fuerte tradición cerámica como la Comunidad Valenciana, las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie, y la región Centro de Portugal. Esta colaboración internacional permite compartir experiencias y desarrollar nuevas herramientas para impulsar la competitividad del sector.

“Formamos parte de un ecosistema internacional que trabaja para reforzar el futuro del sector cerámico, combinando tradición, innovación y sostenibilidad” Vicent Bou — Concejal de Proyector Europeos de Onda

Entre sus principales objetivos se encuentra la integración de la artesanía cerámica tradicional con tecnologías de vanguardia, así como el impulso de procesos de fabricación más sostenibles y la transferencia de conocimiento entre artesanos, pymes, centros tecnológicos, escuelas cerámicas y entidades culturales.

De este modo, la iniciativa busca reforzar la innovación en el sector sin perder de vista la preservación del patrimonio cultural vinculado a la cerámica, uno de los elementos identitarios de los territorios participantes.

Un consorcio internacional para impulsar la innovación

El consorcio del proyecto está formado por entidades de referencia del ámbito cerámico y tecnológico como ITC-AICE, la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló, la empresa Cevica, SL, el Centro Tecnológico de Cerámica y Vidrio (CTCV), Cearte, el Pôle Européen de la Céramique, la ENSAD Limoges o la Mairie de Martres-Tolosane, entre otras.

Asimismo, el proyecto cuenta con el respaldo de socios asociados como la Diputación de Castellón, la Cátedra de Cerámica de la Universitat Politècnica de València o el Museo Nacional de Cerámica, que suman esfuerzos para garantizar el desarrollo de las diferentes acciones previstas.

Ceramic+ cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg Sudoe. En el caso del Ayuntamiento de Onda, la ayuda concedida asciende a algo más de 75.000 euros, destinada a impulsar iniciativas vinculadas a la innovación, la formación y la valorización del patrimonio cerámico.