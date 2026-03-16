Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Narcos' de AlmassoraCajas ruralesNegocio inmobiliarioFallas por un añoPolémica sentenciaPrograma oficial MagdalenaDirecto MagdalenaDepresión severaAbogado laboralista
instagramlinkedin

Vinaròs avanza en la construcción del nuevo Centro de Educación Especial Baix Maestrat tras adjudicar el proyecto

La Generalitat Valenciana financiará, a través del programa Edificant, la construcción del nuevo Centro de Educación Especial Baix Maestrat, que ofrecerá instalaciones más amplias y adaptadas

Imagen de la actual entrada del CEE Baix Maestrat, ubicado en Vinaròs.

Imagen de la actual entrada del CEE Baix Maestrat, ubicado en Vinaròs. / JAVIER FLORES

Javier Flores

Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs ha dado un nuevo paso para la construcción del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) Baix Maestrat. La Mesa de Contratación ha acordado por unanimidad proponer la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las obras.

El contrato se propone adjudicar a la empresa Cor Asoc SL, por un total de 269.710 euros, al haber presentado la oferta que ha obtenido la mayor puntuación conforme a los criterios establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

La actuación contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo CEE Baix Maestrat, además de los planes complementarios para acometer los trabajos y poner en funcionamiento la infraestructura.

Financiación de la Generalitat

La edificación del centro educativo contará con la financiación de la Generalitat Valenciana, a través del programa Edificant, la iniciativa autonómica destinada a la construcción, mejora y modernización de infraestructuras educativas en la Comunitat.

El actual Centro de Educación Especial Baix Maestrat se encuentra ubica en unas espacio junto al hospital comarcal y frente a las vías del tren que, desde hace años, se consideran insuficientes y obsoletas para las necesidades del alumnado. De esta forma, el nuevo CEE Baix Maestrat sustituirá al actual para ofrecer instalaciones más amplias, accesibles y adaptadas, algo que familias y comunidad educativa llevan años reclamando.

Problemas de espacio

Una de las deficiencias que presenta el actual recinto y que ha decantado la construcción de uno nuevo es que tiene problemas de espacio y de adaptación para la atención educativa especializada que requiere el alumnado.

Además, los centros de educación especial necesitan aulas específicas para terapias, salas de fisioterapia y estimulación, espacios amplios y accesibles y patios adaptados y el edificio actual no permite ampliaciones suficientes para cubrir estas necesidades.

Noticias relacionadas y más

El edificio a levantar se emplazará en la parcela en la que estaba el antiguo colegio Jaume I, en la avenida Leopoldo Querol, una zona dentro del casco urbano, lo que facilitará el acceso de familias y el transporte escolar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
  2. Un cámping de lujo con 19 alojamientos, piscina y vistas al río busca abrirse paso en un pueblo de Castellón
  3. Un pueblo de Castellón construirá un muro de piedras para proteger su tramo de costa más vulnerable
  4. Benicarló y Nou Barri se llevan el oro por plantar las mejores fallas en Benicarló
  5. La nieve regresa a Penyagolosa y una de las fuentes más emblemáticas del parque natural baja a rebosar
  6. Los seis toros que protagonizarán el encierro de Santa Quitèria en Almassora
  7. La Generalitat anuncia en Montanejos un plan de casi un millón para reforzar el turismo en municipios en riesgo de despoblación
  8. Un dinosaurio descubierto en Castellón ayuda a descifrar una nueva especie hallada en Brasil

Vinaròs avanza en la construcción del nuevo Centro de Educación Especial Baix Maestrat tras adjudicar el proyecto

Vinaròs avanza en la construcción del nuevo Centro de Educación Especial Baix Maestrat tras adjudicar el proyecto

L’Alcora apuesta por el producto de proximidad en su Pascua Taurina con toros cerriles de La Jotera

L’Alcora apuesta por el producto de proximidad en su Pascua Taurina con toros cerriles de La Jotera

Nules inaugura una IX Fira Agrícola de lo más especial

Los monumentos falleros toman Burriana tras la intensa y festiva Nit de la Plantà

Los monumentos falleros toman Burriana tras la intensa y festiva Nit de la Plantà

La recién restaurada imagen de la Mare de Déu de la Mar marca la multitudinaria ofrenda fallera de Benicarló

La recién restaurada imagen de la Mare de Déu de la Mar marca la multitudinaria ofrenda fallera de Benicarló

Una ofrenda especial por los 30 años de la Junta Local Fallera de la Vall d'Uixó

Una ofrenda especial por los 30 años de la Junta Local Fallera de la Vall d'Uixó

Almassora acogerá el I Herstory Fest, un festival juvenil de arte urbano y referentes femeninos

Almassora acogerá el I Herstory Fest, un festival juvenil de arte urbano y referentes femeninos

Onda conecta su tradición cerámica con la innovación europea a través del proyecto 'Ceramic+'

Onda conecta su tradición cerámica con la innovación europea a través del proyecto 'Ceramic+'
Tracking Pixel Contents