Vinaròs avanza en la construcción del nuevo Centro de Educación Especial Baix Maestrat tras adjudicar el proyecto

El Ayuntamiento de Vinaròs ha dado un nuevo paso para la construcción del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) Baix Maestrat. La Mesa de Contratación ha acordado por unanimidad proponer la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las obras.

El contrato se propone adjudicar a la empresa Cor Asoc SL, por un total de 269.710 euros, al haber presentado la oferta que ha obtenido la mayor puntuación conforme a los criterios establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

La actuación contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo CEE Baix Maestrat, además de los planes complementarios para acometer los trabajos y poner en funcionamiento la infraestructura.

Financiación de la Generalitat

La edificación del centro educativo contará con la financiación de la Generalitat Valenciana, a través del programa Edificant, la iniciativa autonómica destinada a la construcción, mejora y modernización de infraestructuras educativas en la Comunitat.

El actual Centro de Educación Especial Baix Maestrat se encuentra ubica en unas espacio junto al hospital comarcal y frente a las vías del tren que, desde hace años, se consideran insuficientes y obsoletas para las necesidades del alumnado. De esta forma, el nuevo CEE Baix Maestrat sustituirá al actual para ofrecer instalaciones más amplias, accesibles y adaptadas, algo que familias y comunidad educativa llevan años reclamando.

Problemas de espacio

Una de las deficiencias que presenta el actual recinto y que ha decantado la construcción de uno nuevo es que tiene problemas de espacio y de adaptación para la atención educativa especializada que requiere el alumnado.

Además, los centros de educación especial necesitan aulas específicas para terapias, salas de fisioterapia y estimulación, espacios amplios y accesibles y patios adaptados y el edificio actual no permite ampliaciones suficientes para cubrir estas necesidades.

El edificio a levantar se emplazará en la parcela en la que estaba el antiguo colegio Jaume I, en la avenida Leopoldo Querol, una zona dentro del casco urbano, lo que facilitará el acceso de familias y el transporte escolar.