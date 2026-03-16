L’Alcora apuesta por el producto de proximidad en su Pascua Taurina con toros cerriles de La Jotera

L’Alcora celebrará del 10 al 12 de abril su Pascua Taurina. Y lo hará con una programación que refuerza la apuesta por el producto de proximidad, ya que los dos toros cerriles anunciados este año pertenecen a una ganadería local, La Jotera (Hermanos Carnicer). En total, el cartel incluye seis astados, además de encierro campero a caballo, vaquerías de varias ganaderías y un mesón gastronómico junto al recinto de cadafals.

Viernes 10 de abril

El viernes, 10 de abril no habrá cerril, pero la jornada arrancará con toros y vaquillas de la ganadería alcorina de La Espuela, con suelta prevista de 18.00 a 21.00 horas. Por la noche, a partir de las 23.00, se celebrarán las emboladas con dos toros también de La Espuela. En paralelo, el Mesón Gastronómico reunirá las casetas de la Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora (Hosturialc) en las inmediaciones del recinto taurino.

Sábado, 11 de abril

El sábado, 11 concentrará una parte importante de los actos. Por la mañana tendrá lugar el encierro campero con caballos y ganado de Capota, con salida desde la partida Muserola y llegada al recinto de cadafals sobre las 12.30 horas. A las 13.00 se soltarán vaquillas de La Espuela y, ya por la tarde, tras la exhibición de ganado de Hilario Príncep, llegará uno de los momentos más esperados con la suelta, a las 19.00 horas, del primer cerril, Vistoso, marcado con el número 13 y de guarismo 1. Y, por la noche, el ejemplar se embolará junto a otro toro de La Espuela, en una velada que incluirá previamente actividades taurinas infantiles con carretones embolados a cargo de Bou per la Vila.

La jornada se completará con vacas enfundadas y con animación musical en el Mesón Gastronómico. Además, en la Pista Jardín, desde la 1.00 de la madrugada, habrá orquesta y discomóvil.

Domingo, 12 de abril

Y el domingo, 12 arrancará a las 11.00 con propuestas infantiles de Bou per la Vila; a las 13.00 volverán las vaquillas de La Espuela y, por la tarde, tras el ganado de Hermanos Bellés, se exhibirá el segundo cerril de la Pascua Taurina, Puntero, también de La Jotera, que se embolará por la noche junto a otro toro de ganado. El cierre del fin de semana llegará con nueva animación musical en el Mesón dentro de una programación que combina tradición taurina, ambiente festivo y oferta gastronómica.