Avances del Eje de la Cerámica que transformará la conexión del azulejo en Castellón: hasta 180 millones y dos años de trámites

En unos tiempos con noticias "que no dan certidumbre" al azulejo de Castellón, en vilo por el impacto que puede suponer la guerra en el Oriente Medio, la Generalitat ha presentado este lunes en la factoría La Campaneta, en Onda, los avances del Eje de la Cerámica, una mejora viaria clave para reforzar la conexión por carretera entre los polígonos de Onda y l'Alcora (entre la CV-10 y la CV-21, mediante la construcción de una biela que permitirá optimizar los accesos a sus principales áreas industriales, que acaparan gran parte de la producción de este sector) con el puerto de Castellón. En una segunda fase, este eje también discurrirá por municipios con músculo cerámico como Castelló, Vila-real, Almassora, Sant Joan de Moró o Ribesalbes.

El president, Juanfran Pérez Llorca, ha cerrado la jornada, con una nutrida representación institucional y empresarial, en la que ha anunciado que, después de firmarse el contrato de redacción del proyecto en septiembre del 2025 por 251.000 euros a la empresa Typsa, el Consell tratará de acortar plazos para reducir ese tiempo de ejecución de 24 meses de los que dispone la compañía. "Intentaremos que los estudios y tramitaciones ambientales estén en menos de dos años, pero las cosas tenemos que hacerlas bien, ya que hemos visto que ha habido maquetas que no se han podido llevar a cabo o incluso han caducado", en referencia a los pocos avances acometidos por gobiernos anteriores.

Foto de familia durante la jornada en La Campaneta. / Mediterráneo

"Somos una administración que lucha contra la burocracia y ya tiene experiencia en reducir plazos, por lo que vamos a ser efectivos", ha señalado.

El jefe autonómico ha reivindicado que es una iniciativa que permitirá mejorar "la comunicación y la movilidad de toda la provincia", ya que "desde el oeste al este hay un déficit muy importante", por lo que es un proyecto "muy ambicioso, pero muy realista y necesario".

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, conversa con el president, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada a La Campaneta. / Mediterráneo

Avance de inversión

Dada la envergadura de la intervención, que posibilitará transformar las conexiones que ahora hay a través de "carreteras con muchas rotondas, mucho tráfico, mucho vehículo pesado y con problemas de conexión con la AP-7 y N-340", la inversión en el Eje de la Cerámica será de entre 150 y 180 millones de euros, aunque serán los estudios que deben redactarse los que determinen la cantidad total.

Consciente de que el clúster de la cerámica genera 70.000 empleos y representa el 22,2% del PIB de la Comunitat Valenciana (el 32,2% del de Castellón), Pérez Llorca apuesta por que "una infraestructura tan importante como esta" contribuirá al objetivo de lograr una Comunitat que "queremos que genere oportunidades, ilusión y empleo, y siga siendo una tierra ejemplar donde muchas otras partes de España y del mundo la miren". Y ha concluido dejando caer que "sería bueno" que en este proyecto se implicara y también fuera partícipe el Gobierno central.

Pide "más flexibilidad" al Gobierno Pérez Llorca también ha pedido "más flexibilidad" al Gobierno central a la hora de adoptar medidas que permitan una energía "rentable" en la provincia. "En Europa, por ejemplo, se han dado cuenta de que no se pueden cumplir los objetivos del Pacto Verde y ha vuelto a apostar por la energía nuclear. Ha demostrado más flexibilidad, porque hay cambios que no están previstos y obligan a tomar medidas adaptándose a las necesidades reales", ha esgrimido, Por ello, el president pide que no se cierre la central de Cofrentes. "Si algo queda claro en este mundo tan polarizado es la importancia de depender de tú mismo y no de terceros países, de manera que esa flexibilidad que está mostrando Europa la debe tener el Gobierno de España", ha aseverado. "Todas las comunidades autónomas estamos ansiosos de que el Ejecutivo anuncie otro paquete de medidas respecto a los actuales conflictos bélicos. La Comunitat Valenciana también complementará esas medidas, pero es necesario que el Gobierno proteja ante esa problemática", ha añadido.

Un sector "referente"

Durante la jornada tambien ha intervenido el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, que ha argumentado que el Eje de la Cerámica es una infraestructura pensada para responder las necesidades reales de "uno de los principales motores industriales" de la Comunitat Valenciana. "La industria cerámica es mucho más que un sector económico, es un referente internacional", ha continuado.

Por ello, ese apoyo "no puede quedarse solo en palabras, tiene que traducirse en decisiones, hechos, planificación e inversiones concretas". Y ha remarcado que esta actuación nace para "mejorar la conectividad de las zonas industriales, facilitar el transporte de mercancías y reforzar la competitividad de nuestros polígonos y empresas".

Defensa firme del azulejo

La primera representante en intervenir ha sido la alcaldesa anfitriona, Carmina Ballester, que ha coincidido en que esta mejora en los accesos (que responde a una reivindicación histórica del Ayuntamiento orientada a mejorar la movilidad en el entorno industrial de Onda) es "fundamental" para seguir impulsando la competitividad de las empresas y "favorecer la llegada de nuevas inversiones" a la localidad. "Cuando las administraciones trabajan juntas y escuchan las necesidades del tejido productivo, conseguimos que proyectos estratégicos como este se conviertan en realidad", ha indicado.

Por otro lado, Ballester ha realizado una defensa firme del sector cerámico, “que no es solo una industria, es identidad, es economía, es futuro para miles de familias de la provincia”. Y le ha pedido al president que levante la voz en defensa de la cerámica de Castellón "en Valencia, en Madrid, en Bruselas y donde haga falta para hacer valer el que nos corresponde y merecemos”.

Primera fase del proyecto

La jornada se ha centrado en la primera fase prevista del proyecto del Eje de la Cerámica, que permitirá mejorar la conexión entre dos de las principales vías que estructuran la movilidad del interior de la provincia, la CV-10 y la CV-21, un eje fundamental para los desplazamientos entre municipios industriales y para el transporte de mercancías vinculado al sector cerámico.

Actualmente, la red viaria de este entorno soporta un importante volumen de tráfico asociado tanto a la actividad empresarial como a la movilidad diaria de la ciudadanía. La nueva conexión permitirá ordenar mejor los flujos de tráfico, mejorar la seguridad vial y optimizar los accesos a los polígonos industriales y a las áreas logísticas del entorno.

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Al acto han asistido también la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa (que también ha intervenido); y la delegada del Consell, Susana Fabregat, además de alcaldes y concejales de municipios situados en el clúster cerámico y representantes de las patronales y de los sectores de la logística, infraestructuras y construcción.