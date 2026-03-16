Benicarló avanza proyectos estratégicos de la mano del Consell

El Ayuntamiento de Benicarló y la Generalitat han abordado este lunes algunos de los principales asuntos que el municipio tiene pendientes con la administración autonómica, en una reunión de trabajo centrada en proyectos estratégicos para la ciudad. El encuentro ha servido para repasar infraestructuras y planes clave para el futuro de Benicarló, con cuestiones como la carretera Benicarló-Peñíscola, el futuro del puerto, el Plan de Ordenación de la Costa o el catálogo de playas entre los temas tratados.

La reunión se ha celebrado con motivo de la visita institucional del vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, que se ha desplazado hasta Benicarló para mantener un encuentro con el alcalde, Juanma Cerdá, y miembros del equipo de gobierno municipal.

En la cita también han participado la directora general de Infraestructuras, María José Martínez; el concejal de Urbanismo, Borja Castell; y el concejal de Contratación y Patrimonio, Álvaro París. Durante la sesión de trabajo, ambas administraciones han puesto sobre la mesa distintos expedientes y proyectos de interés para el municipio, todos ellos vinculados a la planificación territorial, las infraestructuras y la ordenación del litoral.

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha subrayado la importancia de mantener una interlocución directa con la Generalitat para avanzar en cuestiones que considera prioritarias para el desarrollo del municipio. En este sentido, ha agradecido la visita del vicepresidente y el interés mostrado por los asuntos que afectan a la ciudad.

En el marco de la visita institucional, el vicepresidente también se ha desplazado hasta la Falla Benicarló, ganadora del primer premio de este año, donde ha querido poner en valor la importancia de las Fallas para la ciudad.

Martínez Mus ha destacado que «las Fallas forman parte del patrimonio de Benicarló y representan una manera de compartir fiesta y cultura». El vicepresidente también ha remarcado la singularidad de esta celebración, señalando que «son las fallas más al norte y es importante que la gente sepa que en Benicarló también se hacen fallas y que se viven con mucha intensidad».