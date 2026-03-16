Dos franquicias abren sus puertas en un parque comercial de Castellón

El parque comercial de Almassora incorpora dos nuevos establecimientos a su oferta comercial, que refuerzan su oferta de franquicias en la localidad.

Se trata de las franquicias de Tedi y Basic-Fit, que ya reciben a vecinos y visitantes en las instalaciones ubicadas en los terrenos de la antigua citrícola Peris Agost Hermanos.

La cadena alemana, conocida por ofrecer una amplia gama de productos para el hogar, decoración, papelería, manualidades, bricolaje, juguetes y artículos de fiesta a precios bajos, abrió hace unas semanas sus puertas.

Fachada de la tienda de Tedi en el parque comercial de Almassora. / Kmy Ros

Como publicó Mediterráneo, la franquicia hizo un proceso de selección para cubrir las ocho vacantes de cajero-reponedor que necesitaba para su tienda en Almassora, para la que se inscribieron más de 1.700 personas.

La tienda de Tedi está ubicada en el recinto comercial de la avenida Castellón de Almassora. / Kmy Ros

Y a escasos metros, el que ha abierto sus puertas este lunes es el gimnasio de Basic-Fit, que refuerza su campaña El club que te sienta bien con la apertura en Almassora del primer club que integra la nueva identidad visual de la marca en España.

Tal como informan desde la empresa, esta nueva identidad se materializa en "decisiones concretas y visibles que tienen como objetivo crear una experiencia de cliente estimulante que resulte acogedora y cercana para todos los socios". Para ello, el club incorpora una zonificación clara e intuitiva que diferencia áreas de entrenamiento funcional, fuerza, cardio y estiramientos, facilitando la orientación y el flujo de usuarios. Los colores, la iluminación y el layout del club se han diseñado para ofrecer la mejor experiencia a los socios, combinando funcionalidad, diseño premium y calidad.

El gimnasio de Basic-Fit ha abierto este lunes sus puertas. / Kmy Ros

Horario hasta las 00.00 de lunes a viernes

Frente a un modelo de gimnasio tradicional centrado únicamente en el entrenamiento, la cadena apuesta por un concepto que combina accesibilidad, tecnología y comunidad. Con un horario ampliado hasta las 00.00 de lunes a viernes, un sistema de seguridad digital 24/7, las zonas de relajación y de recuperación, y una estructura de precios competitiva, el nuevo club de Almassora es "una alternativa flexible para perfiles diversos; desde usuarios que entrenan a primera hora de la mañana hasta quienes buscan desconectar al final del día".

“El nuevo club de Almassora ha sido concebido como un espacio piloto donde la identidad cobra vida. Desde la fachada y la señalética hasta la arquitectura interior, la iluminación, los mensajes motivacionales y los entornos digitales, cada punto de contacto ha sido diseñado para transmitir energía, comunidad y movimiento”, ha asegurado Erica Van Vonderen-Hahn, Chief Commercial Officer de Basic-Fit.

Interior del club de Basic-Fit en Almassora. / Mediterráneo

El club de Almassora se convierte así en el punto de partida de una transformación progresiva en toda la red de clubes de Basic-Fit en España. La compañía implementará la nueva identidad de manera escalonada en el resto del país, garantizando coherencia, calidad y una experiencia homogénea en todos los territorios.

“Este es el primer paso de una evolución que iremos desplegando progresivamente en el resto de los clubes del país. No se trata solo de renovar espacios, sino de reforzar nuestro compromiso con una comunidad activa, diversa y en constante crecimiento”, afirma Romain Bisiach, Marketing Manager Spain de Basic-Fit.

La apertura del nuevo club en Almassora ha contado con un evento de presentación abierto y participativo para usuarios, en el cual, la creadora de contenido y embajadora de Basic-Fit Carla Flila, ha estado presente junto a otros representantes de la marca. El evento ha incluido Grand Fit, una experiencia fitness y colectiva inspirada en los concursos clásicos por equipos que, lejos de centrarse únicamente en el rendimiento físico, ha puesto en valor la actitud, el compañerismo y el sentimiento de comunidad en la regi

¿Qué será lo próximo?

Como contó este diario, la cadena de moda low cost Kik también está prevista que llegue al parque comercial de Almassora. Además, queda un local disponible, para el cual la promotora, Tomás y Tomás Inversiones, está intentando cerrar un acuerdo con una empresa del sector de la restauración.