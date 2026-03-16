La Falla Plaça Chicharro se lleva el premio a la mejor falla en Burriana

Esta tarde ha tenido lugar la esperada entrega de premios de las Fallas 2026, donde la Falla Plaça Chicharro ha conseguido el máximo galardón, el premio a la mejor falla de Burriana en la categoría especial. Por su parte, el segundo premio en esta categoría especial ha sido para la Falla Societat Club 53, quien también se ha alzado con los premios de mejor pintura, mejor acabado y mejor conjunto, mientras que la Falla Don Bosco se ha alzado con el tercer premio, así como con el premio de Ingenio y Gracia.

En la categoría especial infantil, la Falla Societat Club 53 ha logrado el primer premio, así como los premios a Ingenio y Gracia, mejor pintura, mejor acabado y mejor conjunto.

Falla Societat Club 53 ha logrado el primer premio en la categoría infantil / Isabel Calpe

El segundo premio en categoría especial infantil ha sido para la Falla Don Bosco, mientras que el tercero ha recaído en la Falla Barri València.

En primera categoría, el primer premio ha sido para la Falla Societat Centre Espanya, mientras que el segundo premio ha recaído en la Falla Quarts de Calatrava, que también ha obtenido el galardón de Ingenio y Gracia. El tercer premio de esta categoría ha sido otorgado a la Falla Societat Cardenal Tarancón.

Respecto a los monumentos infantiles de primera categoría, el primer premio ha sido para la Falla Societat Centre Espanya, que además ha logrado el reconocimiento a Ingenio y Gracia infantil. El segundo premio ha recaído en la Falla Societat de Caçadors, y el tercer premio ha sido para la Falla Barri La Mercé.

En segunda categoría, el primer premio ha sido para la Falla Barri La Mota , mientras que el segundo ha sido para la Barri La Ravalera, quien ha logrado también el reconocimiento a Ingenio y Gracia, seguida de la Falla Societat de Caçadors en tercer lugar. En segunda categoría infantil, el primer premio ha sido para la Falla Rei Jaume I, mientras que el segundo ha sido para la Falla Barri Quarts de Calatrava quien también se ha llevado el premio a Ingenio y Gracia en esta categoría, quedando la Falla Barri L’Escorredor en tercer lugar.

Asimismo, se ha hecho entrega a la Falla Barri València, del primer premio a la actividad fallera que reconoce la suma de todos los premios durante todo un año.

Como en la pasada edición, se ha hecho entrega de los premios ACTUA FALLES a los monumentos más inclusivos de la ciudad, que han sido para la Falla Barri Sant Blai en mayores y la Falla Barri d’Onda en infantiles.

También se ha concedido el premio ‘Quino Puig’ a la mejor crítica local, que ha recaído en la Falla Don Bosco, y el premio al mejor “llibret”, otorgado a la Falla Barri La Ravalera. Del mismo modo, la Extensión Universitaria de la UNED de Castellón, en colaboración con el Ayuntamiento de Burriana, ha otorgado por primera vez los premios a los mejores monográficos de los “llibrets” falleros, siendo premiado en primer lugar la Falla Barri D’Onda por el monográfico titulado “Futur Imperfecte”, seguido de la falla Societat Centre Espanya con el monográfico “Somnis” y en tercer lugar, la Falla Don Bosco con el titulado “Emocions de Foc y Flama”.

La lectura de las actas de la Junta Local Fallera ha tenido lugar esta tarde en el Llar Fallero, presidida por el Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, las Reinas Falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, sus Cortes de Honor y Damas de la Ciudad, así como representantes de las Hogueras de Alicante, el presidente de la Federació de Falles, Salvador Doménech, y miembros de la Junta Local Fallera. Un acto, con la indispensable colaboración y compromiso de la Caixa Rural y que ha reunido a cientos de personas de las 19 comisiones falleras de la ciudad, expectantes por conocer los resultados y recoger sus galardones.

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Tras la entrega de premios, el Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha felicitado a todas las comisiones falleras “por su esfuerzo, compromiso y por el talento de los artistas falleros, que han vuelto a llenar Burriana de arte y tradición en estas Fallas 2026”. Por su parte, la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, ha destacado que “la entrega de premios ha estado cargada de emoción y alegría, reflejando el talento y el trabajo de las comisiones y artistas falleros que año tras año hacen que Burriana reluzca como nunca”.