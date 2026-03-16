Torreblanca inicia la campaña contra la proliferación de larvas de mosquitos

El Ayuntamiento de Torreblanca ha iniciado la campaña de tratamiento para frenar la proliferación de larvas de mosquitos en el término municipal, después de que los muestreos realizados en los últimos días hayan confirmado la presencia de las primeras larvas en diversas zonas inundadas tras las intensas lluvias registradas hasta principios de marzo.

Los análisis se han llevado a cabo en los puntos más sensibles del municipio por parte de los servicios de control de mosquitos de la Diputación, junto con la empresa especializada contratada por el consistorio para estas labores. Como resultado de estos muestreos, se ha detectado la aparición de larvas de mosquito tigre (Aedes albopictus) y de mosquito de marjal (Aedes caspius).

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha tratamientos terrestres con productos larvicidas basados en Bacillus thuringiensis, una sustancia biológica considerada inocua para las personas y respetuosa con el medio ambiente. Los trabajos comenzaron el jueves y se han prolongado durante toda la semana. Está previsto que continúen hasta mediados de la próxima semana.

Torreblanca ha iniciado la campaña de tratamiento contra los mosquitos. / MEDITERRÁNEO

El concejal de Agricultura Joel Antoni, ha explicado que la actuación busca “anticiparse en la medida de lo posible a la proliferación masiva de mosquitos tras un periodo de lluvias tan prolongado antes de primavera”. Según ha señalado, “los muestreos nos permiten detectarlos en una fase temprana, cuando todavía hablamos de larvas y es más eficaz y sencillo el tratamiento”.

No obstante, el edil ha insistido en que la eficacia de estas campañas depende mucho también de la colaboración ciudadana. “Los tratamientos pierden gran parte de su efectividad si no se acompaña de medidas de prevención en el ámbito privado se”, ha advertido Antoni.

En este sentido, desde el consistorio recuerdan que la mayoría de focos de cría de mosquitos se generan en zonas con vegetación densa o en espacios donde el agua permanece estancada sin tratamiento ni presencia de depredadores naturales. Elementos cotidianos como maceteros, cubos, balsas de riego abandonadas o cualquier recipiente donde se acumule agua de lluvia pueden convertirse en puntos de reproducción.

También se ha detectado que bordes de piscinas, jardines privados de urbanizaciones o canaletas en mal estado pueden actuar como focos de cría difíciles de detectar y que favorecen la proliferación de estos insectos.

Por otro lado, el concejal ha recordado la importancia de proteger la fauna que actúa como depredadora natural de los mosquitos. “Es fundamental respetar y mantener los nidos de golondrinas, aviones y vencejos, aves que anidan con frecuencia en las fachadas de los edificios y que constituyen uno de los principales controles naturales de mosquitos”, ha señalado Antoni. A estos depredadores se suman también otros animales presentes en el entorno como salamanquesas o ranas.

El Ayuntamiento insiste en que la combinación de tratamientos técnicos y prevención ciudadana es la herramienta más eficaz para reducir la presencia de mosquitos durante los meses más cálidos.