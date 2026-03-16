Destrozos en su creación artística
Vandalizan una falla en Burriana horas después de la 'plantà'
La comisión de La Mota denuncia la rotura de varios 'ninots' y lamenta que estos actos se repiten casi cada año en su monumento
La comisión de la falla Barri la Mota de Burriana ha denunciado un acto vandálico contra su monumento fallero, que ha aparecido este lunes por la mañana con varios ninots destrozados apenas unas horas después de la plantà.
El monumento quedó instalado en la tarde del domingo, antes de la cena, pero el inicio de la jornada festiva se ha visto empañado por los daños ocasionados durante la madrugada. Según han explicado desde la comisión, fue un fallero quien descubrió lo sucedido a primera hora del día cuando se dirigía a trabajar.
"Todos los años pasa lo mismo"
Desde la falla aseguran que este tipo de incidentes no es algo aislado. "Todos los años nos pasa lo mismo", lamentan desde la comisión, que denuncia que su monumento suele ser objeto de actos vandálicos durante las fiestas. De hecho, también han señalado que en otras ocasiones incluso han llegado a sustraer algunos ninots.
La falla Barri la Mota es una comisión pequeña, muy vinculada al barrio, donde el trabajo del artista fallero y de los propios falleros se prolonga durante meses para poder levantar con mucho esfuerzo el monumento que cada marzo llena de ambiente festivo sus calles. Por ello, los daños sufridos han causado una gran decepción entre sus integrantes.
A través de sus redes sociales, la comisión ha querido denunciar públicamente lo ocurrido. En su mensaje recuerdan que detrás de cada falla hay meses de esfuerzo y dedicación. "Destrozar un monumento fallero no es ninguna broma ni tiene ninguna gracia", señalan.
Asimismo, destacan que las Fallas se caracterizan, en general, por el buen ambiente y la convivencia entre comisiones y vecinos. Por este motivo, consideran una lástima que comportamientos incívicos de forma individual puedan romper ese espíritu festivo.
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