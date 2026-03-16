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El viento tira parte de la mejor falla de Benicarló

Los socios y socias se están empleando a fondo para pintar, decorar y reparar el monumento a tres días de la cremà

La falla Benicarló, antes y después de los daños sufridos por el viento.

La falla Benicarló, antes y después de los daños sufridos por el viento. / Alba Boix

Alba Boix

Benicarló

Las fuertes rachas de viento registradas en Benicarló han hecho caer parte de la falla ganadora de este 2026, la Falla Benicarló. A tres días de la cremà, los miembros de algunas demarcaciones falleras han visto cómo algunos de los ninots han sufrido daños por la intensidad del viento.

No obstante, las comisiones no han dudado en ponerse manos a la obra y reparar, en la medida de lo posible, los daños ocasionados. «El año pasado fue la lluvia y este año nos ha tocado viento», comentan desde la Falla Benicarló, cuyos socios y socias se están empleando a fondo en pintar, decorar y reparar el monumento a tres días de la cremà.

Visitas

Pese a todo, la localidad sigue viviendo días intensos en los que la fallera mayor Noâ Pegueroles y la fallera mayor infantil Yune Sánchez están cumpliendo con honores con el programa de actos. Ambas fueron ayer las encargadas de prender la mecha de las tracas que encendieron las fallas de la Residencia El Collet y del Centro Ocupacional Baix Maestrat.

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Noâ y Yune, junto con el alcalde Juanma Cerdá, también han acudido a la Falla Benicarló, la ganadora de esta edición, para recibir la visita del vicepresidente tercero del Consell, Vicente Martínez Mus.

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