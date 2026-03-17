Benicàssim licita por 121.000 euros sus primeros puntos de recarga públicos para coches eléctricos: las ubicaciones

Benicàssim licita por 121.000 euros la instalación de los primeros puntos de recarga públicos para coches eléctricos del municipio, una actuación con la que el consistorio pretende cubrir una carencia que hasta ahora reclamaban algunos vecinos y usuarios de este tipo de vehículos. El contrato contempla la instalación de ocho cargadores eléctricos exteriores repartidos por diferentes zonas de la localidad.

Hasta el momento, la infraestructura de recarga disponible en el municipio se limitaba a puntos instalados en el interior de establecimientos privados, principalmente en hoteles, supermercados u otros negocios, lo que dificultaba el acceso generalizado a este servicio.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Destino financiado con fondos europeos Next Generation, que busca impulsar un modelo turístico más eficiente y respetuoso con el medioambiente.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha señalado que este proyecto supone “un paso más en la transformación de Benicàssim hacia un modelo turístico más sostenible, moderno y respetuoso con el medioambiente”, al tiempo que ha destacado que apostar por la movilidad eléctrica significa preparar el destino “para el futuro y comprometido con la reducción de emisiones”.

Por su parte, la concejala responsable del área de Movilidad, Isabel Cuadros, ha explicado que la licitación permitirá ampliar la infraestructura de recarga disponible y facilitar tanto a vecinos como a visitantes desplazarse por el municipio con vehículos eléctricos.

Infraestructura repartida por distintos puntos del municipio

Los ocho puntos de recarga se ubicarán en diferentes zonas del término municipal, con el objetivo de ofrecer cobertura en distintos barrios y áreas estratégicas. Entre las ubicaciones previstas figuran el Camí la Ratlla, cerca del monolito de Pitulí; la zona del Eurosol en la calle Palmeral; el retén de Montornés-Las Palmas; el paseo Pérez Bayer esquina con el Clot; la plaza de Les Corts Valencianes con calle Leopoldo Querol; la zona del Torreón en la calle La Corte; la plaza del Trenet, en la calle l’Ullat Salat, y el aparcamiento exterior del ayuntamiento.

El contrato contempla el suministro, transporte, instalación y puesta en marcha de los cargadores, así como todas las actuaciones necesarias para su funcionamiento. Entre ellas se incluyen acometidas eléctricas, bancadas, herrajes, sistemas de comunicación y pequeñas intervenciones de obra civil.

Actuación incluida en los fondos europeos

La instalación de estos puntos de recarga se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Destino, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, cuyo objetivo es impulsar la competitividad turística mediante proyectos orientados a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la innovación.

Benicàssim ha captado más de dos millones de euros de financiación europea dentro de este programa para desarrollar diferentes actuaciones destinadas a avanzar hacia un destino turístico más sostenible e inteligente.