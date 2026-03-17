Las Fallas de la Vall d'Uixó muestran su lado más solidario e inclusivo

Las Fallas de la Vall d'Uixó muestran su vertiente más social para acercar la fiesta a toda la ciudadanía en su conjunto, con la mirada puesta en los centros de día del Hogar Sagrada Familia y de Alzheimer, así como con la residencia de personas mayores y el Centro de Rehabilitación e integración Social (CRISOL).

Las falleras mayores de la ciudad, Irene Camacho y Ariadna Bernal, acompañadas por la alcaldesa, Tania Baños, y el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla y otros miembros de la corporación municipal, así como de la Junta Local Fallera, han participado en estas visitas celebradas durante las jornadas de este lunes y martes.

Los más mayores de la Vall también viven con intensidad las fiestas de la Fallas. / Mediterráneo

De hecho, estos jan sido los primeros monumentos falleros en arder en la Vall. Unos monumentos elaborados por los propios usuarios y usuarias de cada uno de estos servicios, con la colaboración del personal de cada centro y de las escuelas locales.

Más programación

Por su parte, e independientemente de los eventos conjuntos, cada una de las comisiones falleras de la Vall no cesa en la realización de actividades que, como es lógico, se prolongarán hasta este jueves, cuando tenga lugar la tradicional Cremà de la jornada de Sant Josep.

Entre las actividades en cada una de las sedes falleras locales no faltan los almuerzos y comidas de hermandad, globotadas, toros mecánicos, actuaciones musicales, torneos de futbolín, talleres lúdicos, mascletaes sin pólvora, degustación de horchata y fartons, actuaciones y tardeos, entre otras.