Moncofa acondiciona la playa del Grao para recibir a los turistas en Semana Santa

El Ayuntamiento de Moncofa ha iniciado los primeros trabajos de adecuación del litoral con el objetivo de que la playa del Grao se encuentre en las mejores condiciones posibles de cara a la llegada de visitantes durante los próximos días festivos de Semana Santa. Estas actuaciones forman parte de las tareas habituales de preparación del frente marítimo antes de uno de los periodos vacacionales con mayor afluencia de turistas y residentes en el municipio.

Para llevar a cabo estos trabajos, el consistorio ha contratado servicios de maquinaria pesada especializada que está actuando directamente sobre la franja de arena. Las labores se centran principalmente en la nivelación del terreno y en la redistribución de la arena a lo largo de toda la zona de baño, con el objetivo de eliminar los desniveles y escalones que se han generado como consecuencia de los últimos temporales marítimos y del efecto de las mareas.

El concejal de Playas del Ayuntamiento de Moncofa, Francisco Alemany, ha explicado que estas actuaciones responden a la necesidad de garantizar que la playa se encuentre en óptimas condiciones antes de la llegada del periodo vacacional. “La arena repartida de forma uniforme asegurará la accesibilidad de la playa. Se ha trabajado sobre la playa del Grao debido a que es la zona central del núcleo urbano, con mayor masificación en estas fechas clave”, ha señalado el edil.

En este sentido, la playa del Grao se convierte durante estos días en uno de los puntos de mayor actividad del municipio, tanto para los vecinos como para los visitantes que escogen la localidad para disfrutar de unos días de descanso. Su ubicación en el núcleo marítimo y su proximidad a los principales servicios hacen que concentre una parte importante del tránsito de personas durante las jornadas festivas.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Wences Alós, ha subrayado la importancia de anticiparse a la llegada de visitantes para garantizar una imagen cuidada del municipio y unas condiciones adecuadas para el disfrute del litoral. Según ha indicado, “sin duda alguna, la Semana Santa es una festividad previa al verano en la que la afluencia de turistas y visitantes es masiva. Por ese motivo, la playa se convierte en el principal atractivo para el disfrute e incluso para el primer baño del año, siempre y cuando la climatología acompañe”.

El primer edil también ha destacado que este tipo de trabajos forman parte de la planificación municipal para preparar el litoral de cara a la temporada turística. “Por lo tanto, la playa de Moncofa ya está tomando forma con los trabajos de adecentamiento”, ha añadido.