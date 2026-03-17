Nules oficializa su escudo heráldico y zanja de manera definitiva un debate histórico

Nules ya tiene un escudo heráldico oficial y reconocido legalmente. Para ser más precisos, será así en cuestión de días, cuando se formalice el trámite indispensable de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del informe que así lo acredita. Entonces se podrá decir de manera categórica que esta simbología histórica ya es legal y oficial.

Aunque suene redundante, resulta adecuado afirmar que de este modo, Nules ha hecho historia con su historia, porque este era un debate abierto que durante décadas fue difícil de zanjar, por posturas que disentían de cuestiones que, según los organismos autonómicos que no aprobaban los escudos propuestos hasta la fecha, no se ajustaban al rigor que requieren este tipo de símbolos.

Para lograr este objetivo, se ha hecho un trabajo de investigación y retrospectiva minucioso, como detalla el concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, que incide en destacar el consenso y la unanimidad del actual Ayuntamiento con los que este proyecto ha salido adelante.

También es cierto, que se ha puesto especial empeño en hacer pedagogía para que la ciudadanía comprendiera por qué es relevante completar este tipo de procesos, que requieren de tiempo y mucha investigación, para definir las señas de identidad de cualquier población.

Latorre remarca que se ha llevado a cabo «un proceso de estudio, documentación y validación institucional» que se ha basado en documentos conservados en el archivo histórico municipal, con referencias datadas en 1709 «que describen sus elementos y significado». A su vez, ha destacado la contribución «inestimable» del cronista de la Vila, Joan Gavara, «que ha realizado el trabajo de consulta de archivos históricos».

Los cambios

En cuanto a los detalles, el concejal de Patrimonio describe que la corona real del escudo oficial es abierta, frente a la que se utilizaba hasta ahora de marquesado. En la parte superior, donde se representa el escudo nobiliario de la familia Centelles, recuperando los colores originales, rojo y anaranjado. En el segundo faldón inferior se varía el orden de las iniciales de la leyenda Leal Siempre, por Siempre Leal, que es como se cita en los textos históricos. Una S y una L que enmarcan a un león, que pasa de mirar a la izquierda, a mirar a la derecha como reconoció en 1709 el rey Felipe V.

El último cambio relevante es el de la filatelia, que en el escudo que se utilizaba hasta ahora exponía el ya conocido «La muy leal y fidelísima Villa y honor de Nules», para transcribir el texto: «La fidelísima y muy leal Villa y honor de Nules», por las mismas razones.

El alcalde, David García, afirma que «para recuperar una seña de identidad histórica tan importante como el escudo de Nules, solo se podía hacer desde el consenso de todos los grupos políticos, y así ha sido».