Camps, fallero de honor de la Falla Cardenal Tarancón de Burriana
El expresident de la Generalitat Valenciana, actualmente enfocado en su aspiración a liderar el PPCV, ha resaltado el trabajo de las comisiones falleras en sus redes sociales
El expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y actual aspirante a volver a liderar el PPCV con la mirada puesta también en la Generalitat, ha sido nombrado Fallero de Honor de la Falla Cardenal Tarancón de Burriana. Camps anunció en 2025 su intención de optar de nuevo a la presidencia del PPCV y distintos medios han recogido después su voluntad de encabezar un proyecto para volver a ganar la Generalitat.
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Camps ha compartido el reconocimiento en su perfil de Instagram, donde ha agradecido el nombramiento y el trato recibido durante su visita. “Gracias por el cariño y por hacer tan grandes nuestras Fallas. He disfrutado visitando varios monumentos falleros y compartiendo la fiesta con tantas comisiones falleras”, escribió.
Con este mensaje, ha puesto en valor el trabajo de las comisiones falleras y el ambiente festivo que se vive estos días en torno a una de las celebraciones más representativas de la Comunitat Valenciana.
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