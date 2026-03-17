El PP de la Vall d’Uixó reclama información sobre la "paralización" de las obras del ayuntamiento

El Partido Popular de la Vall d’Uixó ha pedido al equipo de gobierno liderado por la alcaldesa, Tania Baños, información relativa a la ejecución de las obras de ampliación y reforma del ayuntamiento que se financian en tres cuartas partes con cargo a fondos europeos.

El proyecto en cuestión, cuya ejecución asciende a casi 4 millones de euros, persigue la ampliación y reforma de la actual Casa Consistorial. Una inversión que, como asegura el portavoz de los populares, Herminio Serra, "se inició el pasado año y que en estos momentos tiene ejecutado solo un 20% del proyecto". “Nos preocupa mucho la situación”, asevera.

Al respecto, Serra afirma que "llevamos meses solicitando información sobre las certificaciones de obra, porque era evidente que la ejecución avanza a un ritmo muy pausado”. Y añade: “Hemos solicitado documentación en varias ocasiones, certificados de obra que acrediten el cumplimiento de plazos y otros informes que puedan arrojar luz sobre el proyecto. Porque sabemos que los trabajos están prácticamente paralizados”.

Problema en la ejecución

Serra informa que "ayer mismo, nos enteramos en las comisiones informativas que, efectivamente, existe un problema en la ejecución de este proyecto. Por eso, aprovechamos para volver a incidir en el malestar por el bloqueo de la información, pero también por ocultar el problema durante meses”.

Serra añade que, "por ese mismo motivo, hemos ampliado la solicitud de información a los posibles incumplimientos, los informes que lo acrediten y las posibles consecuencias jurídicas y económicas para el Ayuntamiento”.

“Sin duda, esta situación nos preocupa mucho. Primero por el retraso en la ejecución de los proyectos y, en segundo lugar, por los casi 3 millones de euros que están en juego. Por eso, Tania Baños debe explicar con transparencia esta situación en la que falta mucha información”, concluye el portavoz del PP.