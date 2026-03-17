Un pueblo de Castellón participará este verano en el Grand Prix 2026
El municipio se sumará a la lista de 10 localidades de la provincia que han estado presentes en el programa del verano
Un nuevo municipio de Castellón participará en una nueva edición del Grand Prix del Verano, tal y como ha anunciado su Ayuntamiento a través de sus redes sociales.
La localidad, ubicada en la comarca del Alto Palancia, ha mostrado su satisfacción por haber sido seleccionada para formar parte de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión en España, que tiene a Ramón García como maestro de ceremonias, una oportunidad que consideran un motivo de orgullo para representar al pueblo y dar a conocer su identidad, sus tradiciones y el carácter de sus vecinos.
'La patata caliente', 'Los troncos locos'...
'La patata caliente', 'Los troncos locos', 'Los bolos', 'La cucaña'... Estas son algunas de las pruebas que los vecinos de Altura tendrán que hacer frente en la grabación del programa.
En el mensaje difundido, el consistorio ha hecho un llamamiento a la implicación de toda la ciudadanía de cara a esta cita televisiva. “Necesitamos a todo el pueblo”, destacan desde el Ayuntamiento, que ha avanzado que próximamente dará a conocer cómo podrán participar los vecinos en esta experiencia.
La noticia ha despertado una gran expectación en la localidad, que afronta con entusiasmo su presencia en el programa. Desde el propio consistorio han dejado claro el espíritu con el que Altura acudirá al concurso: no solo para participar, sino con la intención de “arrasar”.
Con esta confirmación, Altura se prepara para vivir una experiencia única en uno de los espacios más populares del verano en televisión.
Otros pueblos de Castellón en el programa
Altura se sumará a una lista de pueblos de Castellón que han participado en el Grand Prix:
- Cortes de Arenoso (1995), fue representado por la reconocida periodista y escritora María Teresa Viejo Jiménez.
- Betxí (1996), tuvo como madrina a la modelo, actriz y presentadora de televisión española Esther Arroyo.
- Benassal (1997), también tuvo representación femenina, en este caso la vedette, presentadora y actriz española Norma Duval.
- Vilafamés (2004), fue la primera vez que un municipio de Castellón tenía un 'padrino'. Se trató del cantante David Civera, quien gozaba de mucho éxito en ese momento.
- El Toro (2005), tuvo como representante al actor y presentador madrileño Carlos Castel.
- Vilafamés (2007), el municipio de la Plana Alta se vio representado por el Víctor Janeiro, el hermano del popular torero Jesulín de Ubrique.
- Albocàsser (2007), fue la periodista y presentadora valenciana Cristina Tàrrega quien ejerció como madrina.
- Sant Mateu (2008), el padrino fue Santi Rodríguez, un reconocido actor y showman andaluz.
- El Toro (2009), en su segunda participación, el municipio de Castellón fue representado por la top model Cristina Piaget.
- Figueroles (2009), Xavier Deltell, un humorista y actor catalán fue el padrino de Figueroles en la última temporada del programa.
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