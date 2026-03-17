Un pueblo de Castellón participará este verano en el Grand Prix 2026

Un nuevo municipio de Castellón participará en una nueva edición del Grand Prix del Verano, tal y como ha anunciado su Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

La localidad, ubicada en la comarca del Alto Palancia, ha mostrado su satisfacción por haber sido seleccionada para formar parte de uno de los formatos más emblemáticos de la televisión en España, que tiene a Ramón García como maestro de ceremonias, una oportunidad que consideran un motivo de orgullo para representar al pueblo y dar a conocer su identidad, sus tradiciones y el carácter de sus vecinos.

'La patata caliente', 'Los troncos locos'...

'La patata caliente', 'Los troncos locos', 'Los bolos', 'La cucaña'... Estas son algunas de las pruebas que los vecinos de Altura tendrán que hacer frente en la grabación del programa.

En el mensaje difundido, el consistorio ha hecho un llamamiento a la implicación de toda la ciudadanía de cara a esta cita televisiva. “Necesitamos a todo el pueblo”, destacan desde el Ayuntamiento, que ha avanzado que próximamente dará a conocer cómo podrán participar los vecinos en esta experiencia.

La noticia ha despertado una gran expectación en la localidad, que afronta con entusiasmo su presencia en el programa. Desde el propio consistorio han dejado claro el espíritu con el que Altura acudirá al concurso: no solo para participar, sino con la intención de “arrasar”.

Con esta confirmación, Altura se prepara para vivir una experiencia única en uno de los espacios más populares del verano en televisión.

Otros pueblos de Castellón en el programa

Altura se sumará a una lista de pueblos de Castellón que han participado en el Grand Prix:

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