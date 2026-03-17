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Las reinas falleras de Burriana 2026 protagonizan una intensa jornada de visita a los monumentos

La mañana culmina con una espectacular mascletà en la plaza l'Hereu, un estallido de pólvora y emoción que congregó a numerosos vecinos y falleros

Las Fallas de Burriana vivieron este martes una jornada intensa y llena de talento con la visita oficial de las reinas falleras.

Las Fallas de Burriana vivieron este martes una jornada intensa y llena de talento con la visita oficial de las reinas falleras. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Las Fallas de Burriana han vivido hoy una jornada intensa, emocionante y repleta de talento con motivo de la visita oficial de las reinas falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, a los monumentos falleros de la ciudad.

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Acompañadas por sus Cortes de Honor y Damas de la Ciudad, así como por el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, las representantes de las Hogueras de Alicante, autoridades municipales y miembros de las distintas comisiones falleras, las Reinas Falleras han recorrido los sectores 1 y 2 para admirar las creaciones de cada comisión, una vez ha finalizado la plantà y se han otorgado ya los premios.

Las reinas falleras recorrieron los sectores para admirar las creaciones de cada comisión.

Las reinas falleras recorrieron los sectores para admirar las creaciones de cada comisión. / MEDITERRÁNEO

La mañana ha culminado con una espectacular mascletà en la plaza de l’Hereu, un estallido de pólvora, emoción y sentimiento fallero que ha congregado a numerosos vecinos y falleros.

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La visita oficial continuará por la tarde, centrada en los monumentos ganadores de primera y segunda categoría: las fallas Societat Centre Espanya, Rei Jaume I y Barri la Mota.

La jornada se convierte en un auténtico escaparate del talento, la creatividad y el esfuerzo de los artistas falleros de Burriana, en una edición en la que han resultado ganadoras la Falla Plaça Chicharro, con el premio a la mejor falla de Burriana en categoría especial, y la Falla Societat Club 53, con el primer premio de la categoría especial infantil.

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Todo ello ha vuelto a poner de manifiesto el fervor, la pasión y la intensidad con que Burriana vive y siente sus fiestas falleras.

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