Las reinas falleras de Burriana 2026 protagonizan una intensa jornada de visita a los monumentos
La mañana culmina con una espectacular mascletà en la plaza l'Hereu, un estallido de pólvora y emoción que congregó a numerosos vecinos y falleros
Las Fallas de Burriana han vivido hoy una jornada intensa, emocionante y repleta de talento con motivo de la visita oficial de las reinas falleras de Burriana 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, a los monumentos falleros de la ciudad.
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Acompañadas por sus Cortes de Honor y Damas de la Ciudad, así como por el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix, las representantes de las Hogueras de Alicante, autoridades municipales y miembros de las distintas comisiones falleras, las Reinas Falleras han recorrido los sectores 1 y 2 para admirar las creaciones de cada comisión, una vez ha finalizado la plantà y se han otorgado ya los premios.
La mañana ha culminado con una espectacular mascletà en la plaza de l’Hereu, un estallido de pólvora, emoción y sentimiento fallero que ha congregado a numerosos vecinos y falleros.
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La visita oficial continuará por la tarde, centrada en los monumentos ganadores de primera y segunda categoría: las fallas Societat Centre Espanya, Rei Jaume I y Barri la Mota.
La jornada se convierte en un auténtico escaparate del talento, la creatividad y el esfuerzo de los artistas falleros de Burriana, en una edición en la que han resultado ganadoras la Falla Plaça Chicharro, con el premio a la mejor falla de Burriana en categoría especial, y la Falla Societat Club 53, con el primer premio de la categoría especial infantil.
Todo ello ha vuelto a poner de manifiesto el fervor, la pasión y la intensidad con que Burriana vive y siente sus fiestas falleras.
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