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Visitas guiadas y contenido audiovisual: así será la reapertura parcial de la Torre del Rey en Orpesa

Tras permanecer cerrada desde el verano pasado, el Ayuntamiento habilita la planta baja del monumento, mientas la Diputación realiza los trabajos de rehabilitación valorados en más de 100.000 euros

La Torre del Rey de Orpesa es una imponente construcción histórica que remonta su origen a 1413.

La Torre del Rey de Orpesa es una imponente construcción histórica que remonta su origen a 1413. / MEDITERRÁNEO

Eva Bellido

Orpesa

La Torre del Rey volverá a abrir parcialmente al público en Orpesa tras permanecer cerrada desde antes del pasado verano. El Ayuntamiento ha decidido habilitar la planta baja del monumento para retomar las visitas guiadas mientras se mantiene a la espera de las obras de rehabilitación previstas por la Diputación de Castellón, propietaria del edificio.

El consistorio mantiene un convenio con la institución provincial que permite organizar las visitas y gestionar el uso cultural del enclave, aunque el mantenimiento estructural del edificio corresponde a la Diputación. Según explica la concejala de Patrimonio, Sonia Bellés, el objetivo es recuperar al menos parte del uso público de la torre hasta que se produzca el inicio de las obras.

“La torre llevaba cerrada desde antes del verano pasado y para nosotros es importante poder tenerla abierta”, señala la concejala. Ante la incertidumbre sobre el calendario de los trabajos, el consistorio ha optado por habilitar la planta baja, una zona que no presenta problemas estructurales.

“Donde tiene que hacerse la rehabilitación es en la escalera que permite subir a la parte superior y en las humedades que afectan a esa zona”, explica Bellés. Por ese motivo, mientras no se ejecuten esas intervenciones, el acceso se limitará al exterior del monumento y a la planta inferior.

El alcalde, Rafael Albert; y la concejala de Patrimonio, Sonia Bellés, en una visita a la Torre del Rey.

El alcalde, Rafael Albert; y la concejala de Patrimonio, Sonia Bellés, en una visita a la Torre del Rey. / Eva Bellido

Apertura parcial mientras llegan las obras

La Diputación incluyó una inversión inicial de alrededor de 100.900 euros para actuar en la torre, dentro de un proyecto planteado en varias fases que contempla la rehabilitación de la escalera interior y la reparación de las humedades detectadas en la parte alta del edificio.

Sin embargo, el inicio de esas obras todavía no tiene fecha confirmada. Según detalla la edila, la actuación se encuentra pendiente de un informe arqueológico previo necesario para poder comenzar los trabajos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido acondicionar los espacios que ya pueden utilizarse sin riesgo. Y, para ello, se desarrollan tareas de limpieza y adecuación del entorno para preparar la apertura.

“Ahora hemos empezado a limpiar y acondicionar todo para adecentarla de cara a la apertura”, explica Bellés.

Visitas guiadas y contenido audiovisual

El plan municipal contempla abrir al público la planta baja con un formato de visitas guiadas coordinado con el área de Cultura. Durante estas rutas se explicará la historia del edificio y su papel defensivo en la costa a lo largo de los siglos.

Para ello, el Ayuntamiento instalará un pequeño espacio con bancos donde se proyectará un audiovisual que permitirá contextualizar el origen y la evolución del monumento antes de recorrer el exterior y la zona visitable del interior.

La previsión municipal pasa por programar estas visitas de forma organizada, especialmente en periodos de mayor afluencia turística, con el objetivo de recuperar este enclave histórico como recurso cultural y educativo para vecinos, colegios y visitantes.

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Bellés insiste en que la prioridad del Ayuntamiento es volver a abrir la torre al público mientras se espera la intervención estructural prevista por la Diputación. “Para nosotros tenerla abierta es importante, y de esta forma al menos podrá visitarse la planta baja mientras llegan las obras”, concluye.

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