Arte, campo y memoria: el mural del centenario de la Cooperativa Sant Josep de Nules

La Cooperativa Sant Josep de Nules está inmersa en la celebración de la IX Fira Agrícola Sant Josep, una cita que se prolongará hasta el 22 de marzo y que este año tiene un significado especial al coincidir con el centenario de la entidad. Uno de los actos más destacados del programa tuvo lugar el lunes con la inauguración del mural conmemorativo del centenario, una obra de la artista Yasmina Oliveros, natural de Teruel.

Un mural con historia

Este mural del centenario de la Cooperativa de Nules recorre, a través de una escena simbólica, el pasado, el presente y el futuro del sector agrícola local. La obra rinde homenaje a las generaciones de agricultores que han construido la trayectoria de la cooperativa y refuerza el vínculo entre tradición, territorio y comunidad. Con ello, no solo narra la historia de la entidad, sino también la de un municipio profundamente unido al cultivo de la naranja.

La escena representa un gesto cotidiano y muy reconocible en Nules: acercarse al naranjo y coger unas naranjas. A partir de esa imagen cercana, la artista plantea un diálogo entre generaciones. A la izquierda aparece una figura que simboliza el pasado, vinculada a quienes iniciaron el camino de la cooperativa y dejaron como legado el fruto de su trabajo. A la derecha, otra figura representa el presente, recogiendo ese testigo con la responsabilidad de mantenerlo y proyectarlo hacia el futuro.

En el centro de la composición se sitúa el gran protagonista: un naranjo de clemenules, variedad estrechamente ligada a Nules y convertida en símbolo del municipio. La obra incorpora además otros elementos identitarios, como el escudo histórico del antiguo Sindicato Agrícola, el lema del centenario, “Des del 1926 cultivant històries”, y un paisaje de fondo en el que se reconocen montañas del entorno local.

Símbolos del centenario

La parte superior del mural se remata con una cenefa floral inspirada en las tradicionales balconeras bordadas de las fiestas de San José. Ese detalle, que evoca el azahar, quiere ser también un homenaje a la mujer y a su papel, muchas veces discreto pero esencial, en la historia del campo y de la comunidad. Como guiño final, el mural incluye cien clemenules, una por cada año de historia de la cooperativa.

Durante esta primera jornada intervinieron Fernando Peris, director de la cooperativa; Ramón Arenós, presidente de la entidad; David García Pérez, alcalde de Nules; y Vicente Tejedo, secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Además, se celebró la jornada “Cooperar para crecer: el éxito del cooperativismo en Castellón”, centrada en los retos actuales de la agricultura y en distintos modelos de innovación, sostenibilidad y asociacionismo cooperativo en la provincia. El acto concluyó con un vino de honor.

Programa de la feria

La programación continuó este martes con una jornada dedicada a la innovación en el sector citrícola bajo el título “Elección varietal en cítricos: la clave para mejorar la rentabilidad”, con ponencias sobre sanidad vegetal, producción citrícola y nuevas herramientas aplicadas a la agricultura. Por la tarde se celebró una Misa de Ánimas en la Iglesia Arciprestal en memoria de los socios difuntos.

Este miércoles, la Fira Agrícola Sant Josep de Nules pondrá el foco en el regadío con la jornada “Nules tierra de agua: historia viva del regadío”, en la que se rendirá homenaje a las sociedades y sindicato de riego. Habrá además vino de honor, volteo de campanas y el disparo de cien carcasas en la cooperativa. A las 22.00 horas arrancará la noche de ronda a cargo de la Rondalla Vora Séquia.

Los actos continuarán el jueves 19, día del patrón, con una misa mayor y una mascletà en la plaza Mayor. El programa concluirá el domingo 22 con la Cursa Centenari 5K y 10K de la Cooperativa Agrícola i la Caixa Rural Sant Josep de Nules, organizada por el Club de Atletismo Noulas.