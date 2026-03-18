Benicarló homenajea a los fundadores de su primera comisión fallera: “Fue aquí donde se creó todo”

Benicarló ha homenajeado este miércoles a los fundadores de su primera comisión fallera, la Falla Benicarló, en un emotivo acto organizado por el Ayuntamiento para reconocer a los vecinos y vecinas que en 1974 dieron origen a la tradición fallera en la ciudad, hoy parte esencial de su identidad cultural.

El homenaje reunió a representantes institucionales de Benicarló, municipios vecinos y del mundo fallero, así como a familiares de los fundadores y a dos de los impulsores que aún permanecen con vida. Entre los asistentes destacaron el alcalde, Juanma Cerdá; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; la concejala de Fallas, Sonia Foix; la presidenta de la Falla Benicarló, Marga Febrer; las Falleras Mayores de la ciudad y los representantes de la comisión de 2026.

El acto sirvió para recordar los orígenes humildes de las Fallas en Benicarló, cuando en la década de los 70 un grupo de amigos improvisó un monumento bajo el lema “La Despertà”, con ninots cedidos por la Falla Poeta Altet-Benicarló de València y materiales como los tablones de un antiguo tablao flamenco del restaurante El Cortijo, según recordó el fundador Manolo Rico. Durante su intervención, el alcalde subrayó que “las Fallas están cada vez más vivas” y destacó el legado de los pioneros, asegurando que “fue aquí donde se creó todo” y que quienes iniciaron la primera comisión fallera “cambiaron la dinámica del pueblo”.

Cerdá también recordó a Paco Marzá, uno de los impulsores fallecidos, y rememoró los inicios del proyecto junto a Domingo Roig, Manolo Rico y Salvador Martínez. El acto incluyó testimonios de los fundadores en un ambiente de emoción y memoria colectiva y concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el casal fallero de la avenida Méndez Núñez, como símbolo permanente del reconocimiento de Benicarló a quienes impulsaron una tradición que hoy cuenta con 14 comisiones falleras.