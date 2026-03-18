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Benicàssim instalará refugios de sombra en tres zonas clave antes del verano

El proyecto prevé la instalación de estructuras con lonas textiles desmontables y con un alto nivel de protección frente a la radiación ultravioleta

El proyecto busca proteger a los vecinos y visitantes de las altas temperaturas.

El proyecto busca proteger a los vecinos y visitantes de las altas temperaturas. / MEDITERRÁNEO

Eva Bellido

Benicàssim

Benicàssim impulsa la creación de nuevos espacios de sombra en tres puntos estratégicos del municipio con el objetivo de aliviar las altas temperaturas y mejorar el confort en la vía pública antes de la llegada del verano. La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiada con fondos europeos Next Generation, cuenta con un presupuesto de 119.572,20 euros (impuestos incluidos).

El proyecto contempla esta instalación en el Parque Europa, la plaza País Valencià —en pleno núcleo urbano, junto a equipamientos como el colegio y la estación de tren— y la zona Eurosol, frente a la Oficina de Turismo Heliópolis. Se trata de enclaves con una elevada afluencia tanto de vecinos como de visitantes, donde la falta de sombra resulta especialmente evidente en los meses de más calor.

La licitación se publicó el pasado 26 de febrero con un presupuesto base de 98.820 euros sin impuestos y un plazo de ejecución de dos meses. El contrato fija además que las instalaciones deberán estar finalizadas antes del 15 de junio, con el objetivo de que estén operativas en plena temporada turística. El proceso administrativo ya ha avanzado y la mesa de contratación tiene previsto reunirse para evaluar las ofertas presentadas.

La alcaldesa, Susana Marqués, asegura que “esta actuación refleja nuestro compromiso con una ciudad más amable, preparada frente al cambio climático y pensada para las personas. Esta iniciativa permite transformar nuestros espacios públicos y hacerlos más confortables, sostenibles y accesibles durante todo el año”.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, destaca que “trabajamos en una estrategia integral de adaptación urbana frente al cambio climático, orientada a reducir el impacto de las altas temperaturas y favorecer el uso de los espacios públicos durante todo el año. El proyecto contribuye de forma directa a generar entornos urbanos más saludables, accesibles y resilientes”.

Según detallan los pliegos técnicos, la intervención responde a la creación de refugios climáticos en espacios urbanos y turísticos, una línea incluida en el plan global que supera los dos millones de euros de inversión europea. La finalidad pasa por proteger la salud, mejorar la habitabilidad del entorno urbano y facilitar el uso de estas zonas en los periodos de mayor insolación.

El parque del País Valencià es una de las zonas donde se habilitarán espacios de sombra.

El parque del País Valencià es una de las zonas donde se habilitarán espacios de sombra. / Eva Bellido

Características de las instalaciones

El proyecto contempla la instalación de un total de 270 m2 de sombra repartidos entre los tres emplazamientos, con un máximo de 70 m2 en la zona de Eurosol debido a las limitaciones del litoral. Las empresas licitadoras deberán concretar en sus propuestas la distribución final de estas superficies.

Las estructuras serán de tipo vela tensada, con postes metálicos fijos de aproximadamente cinco metros de altura y lonas textiles desmontables. El material deberá ofrecer un alto nivel de protección frente a la radiación ultravioleta, superior al 90%, además de cumplir con certificaciones ambientales y de seguridad.

Las instalaciones tendrán carácter permanente, ya que quedarán ancladas al suelo, aunque las lonas podrán retirarse puntualmente para su mantenimiento o sustitución. El contrato incluye todos los trabajos necesarios, desde la cimentación hasta la reposición del entorno tras la obra.

El precio unitario se sitúa en 366 euros por m2, incluyendo suministro, transporte, montaje y gestión de residuos. La adjudicación priorizará la oferta económica, pero también valorará aspectos como la ampliación de la garantía, la integración estética en el entorno y la planificación de los trabajos.

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Además, al tratarse de una actuación vinculada a fondos europeos, el proyecto incorpora criterios ambientales exigentes, como la reducción del impacto durante las obras y la obligación de reciclar la mayor parte de los residuos generados.

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