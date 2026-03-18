Burriana activa la carrera por sus chiringuitos con 21 ofertas sobre la mesa

El Ayuntamiento de Burriana ha dado un nuevo paso en el proceso de licitación para la explotación de los servicios de temporada en las playas de El Arenal y la Malvarrosa tras cerrar el plazo de presentación de propuestas con un total de 21 ofertas para los 15 lotes sacados a concurso.

La cifra vuelve a poner de relieve el interés que despierta el litoral de la capital de la Plana Baixa entre empresas y operadores vinculados al turismo, la restauración y el ocio, en una convocatoria que abarca una oferta muy diversa de servicios de playa.

En concreto, la licitación incluye desde beach clubs y establecimientos de restauración hasta alquiler de patines, tumbonas, ferias infantiles y áreas náuticas, con el objetivo de reforzar la actividad en la costa y mejorar la oferta disponible tanto para vecinos como para visitantes durante la temporada.

El contrato contempla una duración inicial de un año, con posibilidad de prórrogas hasta cuatro años, y busca además favorecer la desestacionalización turística al permitir la actividad desde el 1 de abril hasta finales de septiembre. De este modo, el consistorio pretende ampliar el periodo de dinamización económica en el litoral y consolidar las playas de Burriana como un espacio con vida y servicios durante más meses al año.

Además del componente económico y turístico, la nueva licitación incorpora criterios especialmente valorados relacionados con la calidad de los proyectos, sobre todo en aspectos como el diseño, la estética y el uso de materiales naturales. El objetivo es garantizar propuestas respetuosas con el entorno, alineadas con la sostenibilidad y capaces de seguir mejorando la imagen del frente marítimo.

Mantiene el tirón pero baja respecto al 2022

El procedimiento actual se enmarca en la estrategia municipal de colaboración público-privada para seguir impulsando la costa de Burriana. En este contexto, cabe recordar que el concurso convocado en 2022 para conseguir la autorización de actividad en las playas atrajo 33 propuestas, una cifra superior a la registrada ahora, aunque la concurrencia actual sigue evidenciando el atractivo que mantiene el litoral burrianense para este tipo de explotaciones.

El concejal de Urbanismo y Actividades, Mario Trullen, ha destacado que “el hecho de contar con 21 ofertas para los puestos en licitación demuestra claramente el gran atractivo y el potencial que tiene nuestra costa”. En esta línea, ha añadido que “este alto nivel de concurrencia nos asegura que las playas de Burriana contarán con servicios de primer nivel, posicionando a nuestras playas como un destino que sabe combinar el desarrollo económico con el respeto al entorno”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa trabajando en la dinamización de su costa y en la mejora de unos servicios estacionales llamados a reforzar tanto la actividad económica como el atractivo turístico de Burriana.