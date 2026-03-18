Del susto de la mascletà a la gran Nit del Foc: Burriana encara las últimas horas de las Fallas

Burriana vive intensamente las últimas horas de las Fallas de 2026. La jornada de este miércoles dejó dos imágenes muy distintas. Por un lado, estuvo marcada por la multitudinaria Nit del Foc, un espectáculo que llenó de pólvora el centro de la ciudad de la mano de la pirotecnia Martí.

Pero antes, al mediodía, se vivió un gran susto durante el lanzamiento de la mascletà en el recinto ubicado en la plaza l’Hereu. Durante el espectáculo pirotécnico, a cargo un día más de Pirotecnia Martí, se produjo accidentalmente una explosión que provocó que decenas de fragmentos de carcasa salieran disparados en múltiples direcciones. Como consecuencia del impacto de algunos de estos elementos, dos personas tuvieron que ser atendidas in situ por la ambulancia, con heridas de “carácter muy leve”, según informan desde el Ayuntamiento.

Tras ese sobresalto, la noche devolvió el tono festivo a la ciudad. La magia arrancó con el encendido de la conocida traca correguda, que hizo vibrar a los asistentes con el sonido, la luz y los colores del castillo final. El momento culminante llegó con el disparo simultáneo de más de 1.200 metros de traca. El recorrido se desarrolló por las calles La Carrera, Raval, Sant Vicent y calle Mayor, confluyendo en un castillo de fuegos artificiales lanzado desde la parte superior del edificio consistorial, que dejó una impactante estampa en pleno corazón del municipio.

Los vecinos y visitantes llenaron las calles, muchos con familias enteras que no quisieron perderse un acto que se ha convertido en uno de los más emblemáticos del calendario festivo local. El ambiente festivo se dejó sentir tanto en la calle como en las carpas de las comisiones, donde los falleros continuaron apurando las últimas horas de celebración con música y encuentros de hermandad.

La concejal de Fallas, Paloma Boix, ha manifestado que “Burriana esperaba la ‘Nit del Foc’ con ilusión después de que el año pasado se tuviera que suspender por las lluvias". Añadió que "la pólvora, el estruendo y el castillo de fuegos artificiales son parte de nuestra identidad y nos recuerdan que estamos encarando con emoción los últimos actos de nuestras fiestas grandes". Asimismo, la edil ha destacado “la gran afluencia de visitantes que está recibiendo Burriana durante estos días y que tendrá su colofón en la noche de la Cremà". Una de las asistentes al espectáculo pirotécnico nocturno fue la alcaldesa de Castelló, Begoña, Carrasco.

Tras la Nit del Foc, Burriana encara ya la jornada decisiva de las Fallas.

Este jueves, ofrenda floral y Nit de la Cremà

Mañana tendrá lugar la ofrenda floral a la Mare de Déu de la Misericòrdia, que comenzará a las 10.30 horas con la concentración en el colegio Salesianos. Desde allí, miles de falleros ataviados con la indumentaria tradicional, acompañados por bandas de música, recorrerán las calles principales hasta la plaza Mayor, donde depositarán los ramos a la patrona.

Por la noche llegará el momento más emotivo con la Nit de la Cremà. Los 38 monumentos plantados en la ciudad —19 infantiles y 19 mayores— arderán para despedir las fiestas: las fallas infantiles se quemarán a partir de las 20.00 horas y las mayores desde las 22.00 horas, en una jornada en la que el Consorcio Provincial de Bomberos desplegará un dispositivo especial.

Vecinos y visitantes podrán contemplar cómo el fuego consume las obras que durante días han llenado de arte, crítica y sátira las calles de Burriana.