Castellón se blinda para la 'cremà': 46 efectivos y 11 equipos de bomberos en la noche más especial de las Fallas

La Diputación de Castellón activará un amplio dispositivo especial del Consorcio Provincial de Bomberos para garantizar la seguridad durante la Nit de la Cremà de las Fallas 2026 en la provincia. En total, serán 46 efectivos (33 bomberos y 11 unidades de mando y jefatura) distribuidos en 11 equipos de bomberos los que estarán movilizados en la noche más especial de la fiesta josefina para dar cobertura a los municipios de Benicarló, Burriana, la Vall d'Uixó y Almenara.

El operativo provincial estará supervisado por un oficial de guardia y un subinspector, mientras que desde el Centro Provincial de Coordinación (CPC) se gestionará todo el dispositivo. Este despliegue especial permitirá atender la cremà de un total de 44 monumentos falleros: 14 en Benicarló, 19 en Burriana, 9 en la Vall d'Uixó y 2 en Almenara. Además, la unidad de voluntarios de Protección Civil de la Diputación de Castellón realizará durante las jornadas falleras diversos servicios preventivos de apoyo a la Policía Local de Burriana.

Foto de familia de las autoridades delante de la fachada del ayuntamiento. / Mediterráneo

Visita a Benicarló

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha puesto en valor la relevancia de las Fallas dentro de la identidad de la provincia y ha destacado el compromiso de la institución con una celebración que forma parte de la cultura popular castellonense. La dirigente provincial se ha trasladado este miércoles a Benicarló para visitar los monumentos falleros que se han alzado en el municipio, donde ha ensalzado el trabajo de los artistas falleros y de todos los colectivos implicados en hacer posible la fiesta.

Barrachina ha subrayado que “las fallas que se alzan en nuestra provincia forman parte de nuestra cultura popular y de nuestro patrimonio y por ello, desde la Diputación de Castellón reafirmamos nuestro apoyo para seguir impulsando y preservando este patrimonio que es de todos los castellonenses”. En este sentido, ha incidido en que Burriana, Benicarló, la Vall d'Uixó y Almenara mantienen viva la llama de la fiesta josefina en la provincia.

Durante la visita, la presidenta de la institución provincial ha comprobado junto al alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, la Fallera Mayor, Noa Pegueroles Ruiz, y la Fallera Major Infantil, Yune Sánchez Ayza, el ingenio, la creatividad y el arte de los monumentos falleros de la localidad. Benicarló se ha consolidado como uno de los referentes de la fiesta josefina en Castellón desde que plantara su primer monumento en 1973.

Ese respaldo de la Diputación a las Fallas también queda reflejado en el presupuesto provincial. La institución ha incrementado las ayudas hasta alcanzar los 127.500 euros en 2026, frente a los 101.375 euros del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 20,49%. Del total consignado, 66.000 euros se destinan a sufragar gastos derivados de la iluminación e instalación de los monumentos falleros durante las fiestas.

Además, la Diputación refuerza el convenio con la Federación de Fallas de Burriana y las juntas locales para que estas, junto con cada una de las comisiones falleras de los municipios, dispongan de una subvención de 1.200 euros para las bandas de música del día de la ofrenda. A ello se suma también la ayuda dirigida a los premios al mejor Ninot Indultat.