Segorbe acondiciona caminos rurales con 479.918 euros

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha destinado 479.918 euros a la reparación y mejora de caminos rurales de Segorbe afectados por los daños ocasionados por la dana de finales de 2024. En total, la actuación ha permitido acondicionar 12.590 metros lineales de caminos en ocho intervenciones ya finalizadas.

El conseller Miguel Barrachina, acompañado por la directora territorial de Agricultura en Castellón, M.ª Luisa Albiol, y la alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, ha visitado este martes las obras ejecutadas en el camino Campo, una de las vías incluidas en el plan de recuperación.

Durante la visita, en la que también han participado los concejales Vicente Hervás, Vicente Bolumar y Marisa López, se ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas tras las lluvias torrenciales registradas entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, que causaron importantes desperfectos en el entorno rural del municipio.

En el camino Campo se han llevado a cabo tres tramos de aglomerado, así como trabajos de bacheo y fresado puntual, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la accesibilidad a las explotaciones agrarias. Estas obras se suman a las realizadas en los caminos Minguet, Lápida, Cancha de Tiro, Rocha Tornero, La Rodana, Lagunas y Rotonda.

La alcaldesa de Segorbe ha valorado positivamente la respuesta de la Generalitat ante los efectos del temporal. Según ha señalado, la actuación de la Conselleria ha sido “eficaz y contundente”, cumpliendo “el 100% de los compromisos de reparación de caminos en nuestra comarca”.

Climent también ha agradecido la implicación del conseller Miguel Barrachina y de la directora territorial, destacando que durante la visita han podido trasladarles nuevas necesidades relacionadas con la red de caminos y con el apoyo a agricultores y ganaderos del municipio.