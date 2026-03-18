Los cuatro municipios de Castellón en los que estará prohibido entrar con burka en edificios municipales

Orpesa se ha sumado a Castelló, Benicarló y Vinaròs como uno de los municipios de la provincia en los que estará prohibido acceder a edificios municipales con prendas que oculten completamente el rostro, según ha anunciado Vox tras la aprobación de una iniciativa en el pleno local.

Con este acuerdo, ya son cuatro las localidades castellonenses que han aprobado medidas dirigidas a garantizar la identificación visual en dependencias municipales (a través de mociones presentadas por el partido de extrema derecha), una condición que afecta al uso del burka y de cualquier otra vestimenta que impida reconocer el rostro de la persona en trámites, servicios públicos o atenciones directas con personal del Ayuntamiento.

La moción aprobada en Orpesa establece la obligatoriedad de mostrar la cara en aquellos supuestos en los que resulte necesaria la identificación para acceder a servicios públicos o realizar gestiones administrativas. La medida, según defiende Vox, se limita exclusivamente al ámbito de los edificios municipales y no se extiende ni a la vía pública ni al resto de espacios fuera de la administración local.

Además, el texto contempla excepciones justificadas, entre ellas motivos médicos, razones de salud pública o exigencias de seguridad laboral, siempre que estén debidamente acreditadas.

"Cuestión básica de sentido común"

Desde Vox Orpesa, la concejala Andrea Iliescu defiende que la iniciativa responde a criterios de identificación y seguridad en el funcionamiento de la administración. "No estamos ante un debate ideológico ni religioso, sino ante una cuestión básica de sentido común. Los edificios municipales son espacios donde se gestionan datos personales y trámites oficiales, y es imprescindible poder identificar a quien los utiliza", sostiene la edila.

"Nadie puede hacerse un DNI con la cara tapada ni acudir a una comisaría a interponer una denuncia sin identificarse. Lo que planteamos es exactamente lo mismo: aplicar ese criterio lógico dentro de las dependencias municipales", desgrana.

El partido enmarca así esta decisión en una línea ya aplicada en Castelló, Benicarló y Vinaròs, con lo que Orpesa se convierte en el cuarto municipio de la provincia en adoptar esta medida.