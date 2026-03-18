L'Ambient está de aniversario: 40 años de sentimiento fallero en la Vall

Este año, una cifra está siendo protagonista de las fallas de la Vall d'Uixó, la de la cifra récord de falleras y falleros que forman parte de sus nueve comisiones, al rondar los 1.700, pero no es la única significativa del 2026. Una de esas comisiones, está de aniversario.

Tres años después de que un grupo de amigos decidiera importar a la ciudad esta fiesta, que hoy en día está considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con la fundación de Pensat i Fet, en un momento en el que todavía se pensaba que aquello no sería más que una ocurrencia pasajera que tendría escaso recorrido en el municipio, nació la segunda falla de la Vall d'Uixó, L'Ambient.

Siempre ha sido una comisión se ha distinguido por el cuidado y el interés por ofrecer la mejor falla posible, y lo habitual es que cada ejercicio se hayan encontrado entre los primeros puestos en los premios de los mejores monumentos. De hecho, el año pasado consiguieron el primero, aunque en esta ocasión, a pesar de su aniversario, han tenido que conformarse con un segundo, aunque nada empeña la fiesta.

Ana Romero, actual presidenta de l'Ambient, recuerda que «fuimos quienes iniciamos la ofrenda» y buena prueba de ello es que «los vestidors de la Mare de Déu los donó nuestra falla», abriendo así un camino que han ido recorriendo poco a poco todas las personas que han ido sumándose a la iniciativa que consolidaron junto con Pensat i Fet.

175 integrantes

Con unos 175 integrantes, este 2026 se está caracterizando por las actividades conmemorativas y los gestos simbólicos, en los que han querido tener muy en cuenta a todas las personas que han representado a l'Ambient durante estas cuatro décadas, tanto presidentes y presidentas, como falleras mayores.

Entre esos gestos simbólicos, puede que uno de los más destacados se visibilizara en la ofrenda, cuando la comitiva de la comisión no la cerró en solitario la actual presidenta, ya que estuvo acompañada por varios de sus antecesores «y hubo falleras de otros años que desfilaron con la banda». Del mismo modo, estuvieron presentes en la presentación de Altea y Sonia, las falleras mayores del 2026 y en una comida especial que organizaron con motivo de su cumpleaños el pasado 14 de marzo.

En cuanto a su programación, ha sido distinta «sobre todo en el apartado musical» y todos los integrantes han recibido como regalo una caja con el llibret de la falla y un pañuelo conmemorativo.

Entre las actividades que han realizado estos días ha habido una que se ha convertido en costumbre y que tiene mucho de solidaridad, con la donación de alimentos en la Residencia Segarra y en el Convento de las Clarisas, donde acudieron las dos falleras mayores y varios integrantes de la falla.

La cuenta atrás es la misma para L'Ambient que para el resto de comisiones de la Vall, llegará a su fin la noche de este jueves con la cremà, pero inevitablemente, para sus falleros y falleras, en esta ocasión tendrá una connotación distinguida. Cuarenta años no se cumplen todos los días.