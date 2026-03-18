La lotera de la suerte de la Vall: «Aunque no sepa a quién le han tocado los 300.000 euros, siempre da alegría»

Mari Martínez García se enteró de que había sellado en su administración de la Vall d'Uixó el boleto ganador de un premio de más de 300.000 euros en la Lotería Primitiva por una compañera de Palma de Mallorca.

Dice que lo más habitual es que sea alguien de la delegación de Loterías del Estado en Castellón quien comunica este tipo de noticias, pero en esta ocasión, el lunes por la noche, fue su compañera la que se puso en contacto con ella para asegurarse de que «había dado una de seis».

La respuesta a la duda principal que siempre surge cuando se sabe que tan cerca ha tocado un premio sustancioso, es que no. No sabe quién ha sido la persona agraciada.

Apunta incluso a la posibilidad de que el afortunado o la afortunada todavía no sepa que le ha sonreído la suerte, porque la única información que tiene como lotera es que su cliente «selló un boleto semanal de tres apuestas y la hizo pronosticada» (escogió los números) , y en estos casos, suele ser habitual que los apostantes no consulten los resultados hasta que no se han hecho los tres sorteos.

Oficina de lotería en la que se vendió el boleto premiado. / Mònica Mira

Marí tiene la misma curiosidad por desvelar ese interrogante que el resto de la gente, aunque admite que «aunque al final no sepa a quién le ha tocado, siempre es una alegría». Y es que esta administración, que cumplirá 44 años el mes que viene, ya sabe lo que es dar premios millonarios, y la satisfacción siempre es la misma: «Nos dedicamos a vender alegría».

El más importante de todos los premios que se han vendido en la Administración Nº 2 de la Vall d'Uixó, ubicada en la céntrica y comercial calle de Pedro Viruela, fue un Euromillones, con 41 millones de euros para el ganador. De su negocio han salido tres primeros premios de la Lotería Nacional y un segundo, y el pasado mes de enero vendió el número posterior al Gordo del Sorteo del Niño.

Aunque en los tiempos que corren, los loteros tienen motivos para quejarse, reivindica, porque siguen llevándose la misma comisión «desde hace veintidós años, aunque todo lo demás se ha encarecido», lo que lastra cualquier negocio, Mari asegura que por lo que respecta a la suerte «no puedo quejarme».

Esa suerte, ha vuelto a dejarse ver por la Vall d'Uixó en un sorteo que ha sido histórico, porque se había acumulado un bote de 126 millones, que se ha quedado en Salamanca, donde está el acertante de los seis número y el reintegro. Ha habido dos acertantes más de los seis números, uno en Roquetes de Mar y el de la Vall d'Uixó, que tendrá 364.000 euros más en su cuenta, antes de impuestos, claro está.