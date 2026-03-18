Marta Barrachina reivindica el músculo de las Fallas en la Vall d'Uixó como "emblema de una ciudad que merece mucho más"

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, ha compartido este miércoles con los vecinos de la Vall d'Uixó "la belleza, la innovación artística y el valor tradicional" de unas fiestas, las Fallas, que son "emblema de una ciudad que merece mucho más".

Así lo ha considerado en su visita a los monumentos en los que ha estado acompañada por un gran número de autoridades y militantes del PP y guiada por Herminio Serra, portavoz del PP en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, que ha ejercido de anfitrión.

Marta Barrachina, en la visita a la falla infantil ganadora de la Vall. / MEDITERRÁNEO

"La Vall d'Uixó es un municipio brillante, enemigo de la parálisis y aliado de la vanguardia. Y ese motor que vibra en esta localidad se manifiesta en unas obras de arte que contagian dinamismo, capacidad y voluntad de desarrollo". En este sentido, "compartir con la Vall este entusiasmo es garantizar al conjunto de la provincia un avance imparable que es seña de identidad de nuestra tierra y que merece mucho más de lo que recibe".

Por este motivo, ha señalado la presidenta provincial del PPCS, "en nuestro partido seguimos defendiendo las inversiones justas para nuestra tierra, con una implicación y una exigencia constante a un Gobierno de España que nos abandona". "No queremos que obras como las del ayuntamiento queden paralizadas, ni que los ciudadanos paguen sentencias como las de Vallpala provocadas por una mala gestión al frente del ayuntamiento, ni tampoco que cierren recursos públicos de primer nivel como el Hogar Sagrada Familia". Por eso, "en el PP siempre estaremos al lado de los valleros, defendiendo sus derechos y dando altavoz a sus demandas para que dejen de perder y empiecen a ganar. Como merecen".