Orpesa lanza sus primeras jornadas del arroz con 10 restaurantes participantes

Orpesa amplía su calendario gastronómico con una nueva apuesta centrada en uno de los productos más representativos de la cocina mediterránea. El municipio lanza sus primeras jornadas dedicadas al arroz, una iniciativa que reunirá del 19 al 29 de marzo a 10 restaurantes con propuestas propias en torno a este ingrediente esencial.

Bajo el nombre Orpesa L’Arròs al Seu Punt, la cita invita a recorrer distintos establecimientos del municipio para descubrir la riqueza y versatilidad del arroz, desde recetas más tradicionales hasta elaboraciones con un enfoque más creativo. Cada local aportará su sello propio, con el producto como hilo conductor y protagonista absoluto en cada plato.

La iniciativa, impulsada por la asociación Hostelería Orpesa (HO) en colaboración con el Ayuntamiento, busca reforzar el atractivo gastronómico del municipio más allá de la temporada alta y dinamizar la actividad del sector hostelero. No es la primera vez que Orpesa apuesta por jornadas culinarias, aunque en esta ocasión el foco se centra exclusivamente en el arroz, un elemento clave en la identidad gastronómica valenciana.

Participan en esta primera edición Abanico de Mar, Restaurante Chulvi, Puerto Deportivo, La Cuadrilla, Torico 3 (La Concha), El Manchego, Gamberro, El Pescadito, Status y Roge & Sary, que durante 10 días ofrecerán propuestas elaboradas con productos de calidad y una clara apuesta por la cocina local.

Más allá de la experiencia gastronómica, las jornadas nacen con la intención de consolidarse como un nuevo reclamo turístico y generar movimiento en un periodo previo a la temporada alta. La propuesta busca así atraer tanto a residentes como a visitantes, convirtiendo el arroz en una excusa perfecta para descubrir la oferta culinaria del municipio.

Impulso al sector hostelero

La concejala de Comercio y Emprendedurismo, Araceli de Moya, destaca que este tipo de iniciativas “ayudan a elevar la calidad y el nivel de servicio del conjunto del sector hostelero en nuestro municipio. Con iniciativas como estas jornadas el tejido hostelero oropesino ofrece su mejor versión añadiendo valor al sector servicios en nuestra localidad. Enhorabuena a la Asociación por las iniciativas con las que cada año ofrecen a residentes y visitantes”.

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, subraya la importancia de apoyar al sector y señala que “considero importante que este sector fundamental, tenga estas iniciativas que apoyaremos porque se unen a nuestro interés por generar empleo, actividad y proyección del municipio”.

Con esta nueva propuesta, Orpesa pone el foco en su cocina y en la capacidad de sus restaurantes para reinterpretar un producto tan arraigado como el arroz, combinando tradición, calidad y creatividad en una experiencia que aspira a consolidarse en el calendario gastronómico local.