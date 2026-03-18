Un pueblo de Castellón gana un servicio básico para su colegio: un comedor escolar contra la despoblación

La lucha contra la despoblación también se juega en los pequeños servicios del día a día. En los municipios del interior, ampliar un colegio, habilitar un comedor escolar o mejorar los espacios para el alumnado va mucho más allá de una simple obra: supone reforzar la calidad de vida de las familias, hacer el pueblo más habitable y ganar argumentos para que vivir allí siga siendo una opción de futuro. En esa línea se enmarca la actuación iniciada en Chóvar, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha la ampliación del aulario para dotarlo de nuevos recursos educativos.

Esta localidad del Alto Palancia ha iniciado las obras de ampliación del aulario del colegio rural agrupado (CRA), una actuación con la que el municipio busca dotar al centro de un servicio largamente necesario: un comedor escolar. La intervención, que también contempla la creación de un aula de usos múltiples y nuevos baños exteriores en la zona del polideportivo, se enmarca en la estrategia del consistorio para mejorar los servicios básicos del pueblo y reforzar su capacidad para fijar población.

La alcaldesa, Lorena Bonifás, ha subrayado que esta actuación responde a una necesidad prioritaria del municipio y ha agradecido el respaldo económico de la Diputación, institución con la que el Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración que ha permitido poner en marcha el proyecto. “Sin la financiación que nos han concedido, este proyecto no hubiera podido ver la luz”, ha señalado la primera edil.

Acuerdo de 150.000 €

En concreto, el acuerdo suscrito con la administración provincial asciende a 150.000 euros, una cantidad que, según ha remarcado la primera edila, resulta clave para un municipio pequeño como Chóvar, con recursos limitados para afrontar inversiones de este calibre. Y ha incidido en que, para pueblos del interior con presupuestos ajustados, el apoyo de instituciones supramunicipales resulta decisivo a la hora de sacar adelante infraestructuras que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos.

La ampliación del aulario permitirá habilitar un espacio adecuado para el servicio de comedor, una carencia que arrastraba el centro educativo, y sumar además una sala multiusos que contribuirá a mejorar la organización y el desarrollo de las actividades del alumnado. A ello se añadirá la construcción de nuevos aseos en el exterior del polideportivo, completando así una actuación más amplia de mejora de los equipamientos públicos vinculados al entorno escolar.

Que esté operativo el próximo curso

Las obras se ejecutarán a lo largo de este año con la previsión de que las nuevas instalaciones estén plenamente operativas cara al curso 2026-2027. Desde el Ayuntamiento enmarcan este proyecto en una línea de trabajo centrada en reforzar los espacios educativos y ampliar los servicios disponibles en el municipio, con el objetivo de hacer de Chóvar un lugar más habitable para las familias.

Bonifás ha defendido que el nuevo comedor escolar no solo permitirá resolver la actual falta de espacio en el centro, sino que tendrá un alcance mayor al convertirse en una herramienta para ganar bienestar, mejorar la atención al alumnado y seguir dotando al pueblo de recursos que ayuden a asentar población. En este sentido, ha vinculado la actuación con el reto demográfico que afrontan muchas localidades del interior, al considerar que disponer de mejores servicios públicos resulta fundamental para crear oportunidades, facilitar la vida cotidiana de las familias y garantizar el futuro del municipio.

“Será la solución a la falta de espacio que tenemos en el centro educativo. Y será un recurso que no solo atiende a nuestros alumnos, siembra también futuro”, ha destacado la alcaldesa, que insiste en que actuaciones como esta contribuyen a “seguir creciendo, seguir creando hogares y ampliando el colegio”.