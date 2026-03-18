Vuelve Boga Tasca, el restaurante que reinventó la cocina a la brasa en Castellón

La historia de Boga Tasca tendrá un segundo capítulo. Este viernes, el recordado establecimiento reabre en su ubicación del puerto deportivo de Orpesa. Lo hará con un nuevo equipo, con el reto de repetir la misma trayectoria de éxito del que le precedió, construida a base de leña, humo y un producto sobresaliente.

El cierre del restaurante el pasado noviembre fue un duro golpe para los gourmets de la provincia. El tratamiento de la brasa de Miguel Ejarque y Adriana Urdanoz, propio de los mejores asadores vascos, la apuesta por el producto -se comía lo que habían recibido ese día- y una cuidada carta de vinos lo convirtieron en un lugar de peregrinaje. Tanta exigencia, sin embargo, agotó a sus responsables, que optaron por bajar la persiana pese a la popularidad del local.

Trotamundos de los fogones

El relevo lo toma Héctor Cabello, un trotamundos de los fogones con raíces en Onda y formado en la escuela de hostelería del Grau de Castelló. Experiencia no le falta: trabajó cinco años en Francia en locales del mítico Alain Ducasse, en un estrella Michelin de Londres y abrió restaurantes en San Sebastián y Menorca. En la provincia, fue durante tres años el segundo de cocina de Pedro Salas en el hotel Luz; y después se trasladó a San Sebastián con otro castellonense, Luis Arrufat, a dar clases en el Basque Culinary Center.

"Pero quería volver a la terreta y un amigo me dijo que conocía un proyecto perfecto para mí", cuenta. Tras hablar con Miguel y Adriana, se animó a hacerse cargo del restaurante junto a su socio Jordi Igual, propietario de una empresa de salazones.

Similar oferta

La cocina del nuevo Boga no se va a apartar demasiado de la del antiguo: fuego y buen producto. "Es el concepto sobre el que precisamente estaba dando clase en el Basque", señala. Como novedad, uno de sus pilares será la maduración de los pescados, y ofrecerá bebidas como el tepache y las kombuchas.

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"Es un desafío que me motiva mucho. Estamos en un puerto deportivo al lado del Mediterráneo; es perfecto", concluye.