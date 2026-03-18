Penúltimo disparo de la semana festiva
Susto en la mascletà de las Fallas de Burriana por una repentina explosión
Dos personas ha tenido que ser atendidas in situ por la ambulancia, con heridas de carácter muy leve
Gran susto el que se ha vivido este miércoles durante el lanzamiento de la mascletà de las Fallas de Burriana, en el que una repentina explosión ha ensordecido el recinto ubicado en la plaza l'Hereu.
Durante el espectáculo pirotécnico de este mediodía, a cargo un día más de Pirotecnia Martí, se ha producido de forma accidental una explosión que ha provocado que decenas de fragmentos de carcasa hayan salido disparados en múltiples direcciones.
Fruto del impacto de algunos de estos elementos, dos personas han tenido que ser atendidas in situ por la ambulancia, con heridas de "carácter muy leve", informan desde el Ayuntamiento.
Por suerte, el incidente solo ha quedado en un susto durante la penúltima mascletà de las Fallas de Burriana, que este miércoles tendrá como acto principal la Nit del Foc y mañana jueves tendrá lugar la ofrenda floral y la cremà como broche a las fiestas josefinas.
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