Vuelven a vandalizar la misma falla en Burriana y roban dos 'ninots' que aparecen destrozados: “Esto ya es intolerable”

La comisión de la falla Barri La Mota de Burriana ha vuelto a denunciar un nuevo acto vandálico contra su monumento fallero apenas dos días después del primero. Si el pasado 16 de marzo alertó de varios daños en la falla pocas horas después de la plantà, en la noche de este 18 de marzo ha sufrido un nuevo ataque todavía más grave: dos ninots fueron arrancados del monumento, sustraídos y posteriormente localizados completamente destrozados.

Según ha denunciado la propia comisión en sus redes sociales, durante la noche desaparecieron dos de las figuras del monumento, en concreto dos robots. Tras comprobar lo ocurrido, sus responsables acudieron a interponer la correspondiente denuncia ante la Policía. Más tarde, los ninots fueron hallados, aunque en un estado lamentable.

Siempre según ha explicado la falla, las figuras fueron tiradas desde el puente del río, lo que provocó que quedaran completamente destrozadas. “Esta nit hem tornat a patir un altre gran acte vandàlic”, señalaba la comisión en su publicación, en la que expresaba su indignación por lo sucedido. “Han trobat els dos ninots, per descomptat, estan destrossats perquè es veu que és més divertit destrossar-los després de robar-los”, lamentaban. “Això ja és intolerable”, concluían.

Comunicado de la falla en su Facebook

Las imágenes difundidas por la propia comisión muestran los huecos dejados en la base del monumento tras el arranque de los ninots, así como los desperfectos causados en la zona en la que estaban instalados, una escena que refleja el alcance del vandalismo sufrido por esta falla de Burriana en plenas fiestas.

Este nuevo episodio se produce, además, en un momento especialmente significativo para la comisión, ya que su falla ha conseguido este año el primer premio de Segunda categoría, un reconocimiento al trabajo desarrollado durante meses por el artista fallero y por los propios integrantes de la comisión.

No se trata de un hecho aislado. La misma comisión ya denunció el pasado lunes que el monumento había amanecido con varios ninots destrozados apenas unas horas después de la plantà. Entonces, lamentó que este tipo de incidentes se repiten con frecuencia y aseguró que en años anteriores incluso habían sufrido también la sustracción de figuras.

Desde la falla insisten en que detrás de cada monumento hay meses de esfuerzo, trabajo e ilusión, especialmente en el caso de una comisión pequeña y muy vinculada a su barrio. Por ello, este nuevo ataque ha provocado una profunda indignación entre sus miembros, que reclaman respeto por las Fallas, por el trabajo colectivo y por todo lo que representa un monumento fallero para una comisión y para su entorno.