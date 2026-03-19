Almassora activa una nueva campaña contra cucarachas y roedores

El Ayuntamiento de Almassora ha puesto en marcha una nueva campaña de control de plagas urbanas con el objetivo de prevenir la proliferación de cucarachas, roedores y mosquitos, y garantizar la salubridad en todo el término municipal. Los trabajos, que serán ejecutados por la empresa concesionaria del servicio de agua potable, Facsa, incluyen tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización (DDD) en la red de alcantarillado y pluviales de todo el municipio, así como en acometidas urbanas y de la zona de playa.

Entre las áreas de actuación figuran calles como San Fernando, Boqueras, 9 d’Octubre, avenida Castellón o San Ramón, entre otras, abarcando de forma integral toda la red municipal. El calendario previsto contempla un tratamiento base del 20 al 23 de abril, al que se sumarán dos refuerzos programados el 1 de julio y el 7 de septiembre, además de actuaciones extraordinarias en función de avisos ciudadanos o incidencias detectadas.

En este sentido, el concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, ha insistido en que se actúa en todas aquellas zonas que es necesario, por lo que ha recordado que este tipo de incidencias pueden ser comunicadas de forma directa y sencilla a través de la página web municipal, en el apartado Incidencias en la vía pública.

Tratamiento en el alcantarillado. / Mediterráneo

La importancia de la prevención

“Este plan nos permite actuar de manera preventiva y coordinada para minimizar la presencia de plagas y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha afirmado el edil, quien ha recordado que todos los tratamientos se realizan con productos autorizados y por personal cualificado, garantizando la seguridad de la ciudadanía y el respeto al entorno.

Marín ha hecho especial hincapié en la colaboración ciudadana para lograr la máxima efectividad de la campaña. “Es fundamental que los vecinos, comunidades y empresas realicen los tratamientos en sus propiedades al mismo tiempo que el Ayuntamiento actúa en la vía pública. La coordinación es clave para cortar el ciclo de las plagas y obtener mejores resultados”, ha señalado el edil.

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En este sentido, desde el consistorio se recomienda extremar las medidas de prevención en espacios privados y comunicar cualquier incidencia a través de los canales municipales. “La lucha contra las plagas es una tarea compartida. Es importante actuar de forma conjunta y simultánea”, ha concluido el Marín.